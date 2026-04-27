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27 de abril de 2026

MÁS DE CIEN JUGADORES DIERON VIDA AL PRIMER CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

​El encuentro reunió a cuatro ciudades con destacada competencia deportiva.

CAMPEONATO DE TENIS PATAGÓNICO (3)

Con una alta convocatoria y tras una intensa semana de competencia, finalizó el primer Campeonato Patagónico de Tenis, desarrollado en las instalaciones del Magallanes Lawn Tennis Club, instancia que reunió a cerca de 120 jugadores provenientes de cuatro ciudades del país.

El torneo, impulsado en conjunto con la Fundación Municipal de Deportes, permitió consolidar un espacio inédito de competencia en la región, posicionando a Punta Arenas como un punto de encuentro para el tenis patagónico. En lo deportivo, el equipo del Magallanes Lawn Tennis Club se quedó con el primer lugar, seguido por Coyhaique, mientras que la Escuela Municipal de Tenis de Punta Arenas obtuvo el tercer puesto y Santiago finalizó en la cuarta posición.

La presidenta del club organizador, Ximena Rubio, valoró el desarrollo del campeonato y el desempeño del equipo local. "Estamos muy felices de que la copa se haya quedado en casa. Los jugadores lo dieron todo y el evento resultó muy bien en todos los aspectos. Fueron siete días intensos, pero valió completamente la pena", señaló.

Desde el ámbito técnico, el entrenador César Vidal destacó el proceso y la preparación previa. "Hubo un trabajo largo detrás de esto y se pudo demostrar en cancha. Me quedo con la unión del grupo, la seriedad en cada partido y una organización muy completa", indicó.

Por su parte, el director de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, subrayó el impacto de esta iniciativa en el desarrollo del tenis local. "Estamos muy contentos de haber concretado este primer campeonato patagónico, con un nivel muy alto tanto en lo deportivo como en lo organizacional. Esta alianza con el club ha sido clave para seguir fortaleciendo esta disciplina en la comuna", afirmó.

Asimismo, el funcionario destacó el desempeño de la Escuela Municipal de Tenis, que logró posicionarse en el tercer lugar del torneo. "Nuestra escuela no nació con un objetivo competitivo, pero ha demostrado un gran avance. Este resultado refleja el trabajo que se viene realizando con los jugadores", agregó.

Finalmente, desde la organización relevaron el legado que deja esta instancia en materia formativa, con la certificación de nuevos árbitros locales que permitirán fortalecer futuros campeonatos en la región.

De esta manera, finaliza un campeonato que marca un hito en la programación deportiva local, y potencia un trabajo conjunto entre el municipio, su fundación y las organizaciones locales para el desarrollo del deporte en Punta Arenas.  



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