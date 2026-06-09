9 DE JUNIO DE 1940: LA RUPTURA DE LA LÍNEA WEYGAND MARCÓ LA PORTADA DE EL MAGALLANES

La portada dominical de El Magallanes del 9 de junio de 1940 informó que la Línea Weygand había sido rota y que la penetración alemana alcanzaba 47 kilómetros y medio hasta Forges-les-Eaux. El titular reflejaba la magnitud del avance sobre territorio francés y el debilitamiento progresivo de sus defensas.

La edición daba cuenta de combates en Normandía y de la presión ejercida por las fuerzas alemanas en distintos puntos del frente. Al mismo tiempo, el diario señalaba que los franceses continuaban causando pérdidas de material bélico al enemigo, en un escenario todavía marcado por enfrentamientos intensos.

A miles de kilómetros de Europa, los habitantes de Punta Arenas recibían una descripción diaria de la guerra. Las portadas permiten observar cómo un periódico regional seguía con atención los acontecimientos internacionales y los incorporaba a la vida informativa de una comunidad ubicada en el extremo sur del continente.

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