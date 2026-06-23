23 DE JUNIO DE 1940: EL ARMISTICIO FRANCO-ALEMÁN COINCIDIÓ CON UNA MAYOR ACTIVIDAD MILITAR EN EL MEDITERRÁNEO

Francia y Alemania alcanzaron un acuerdo de armisticio, según informó El Magallanes en su edición dominical del 23 de junio de 1940. Los representantes franceses debían recibir posteriormente las condiciones planteadas por Italia, que también participaba en el conflicto desde su declaración de guerra contra Francia y Gran Bretaña.

La portada daba cuenta además de una intensa actividad aérea y naval en el Mediterráneo y el Cercano Oriente. Las aviaciones italiana, alemana y británica mantenían operaciones en distintos puntos, mientras los enfrentamientos se extendían hacia las colonias italianas en África y otros territorios estratégicos.

Una fotografía del primer bombardeo de París reforzaba el impacto de la cobertura: la imagen mostraba a integrantes de un cuerpo de precauciones contra ataques aéreos junto a una de las víctimas. Desde el extremo austral de Chile, los lectores de El Magallanes observaban cómo la guerra ingresaba en una nueva etapa y ampliaba progresivamente su alcance territorial.

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