Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

23 de junio de 2026

23 DE JUNIO DE 1940: EL ARMISTICIO FRANCO-ALEMÁN COINCIDIÓ CON UNA MAYOR ACTIVIDAD MILITAR EN EL MEDITERRÁNEO

​Mes aniversario Radio Polar 86 años.

El_Magallanes_1940-06-23_portada_HD_1080x1920

Francia y Alemania alcanzaron un acuerdo de armisticio, según informó El Magallanes en su edición dominical del 23 de junio de 1940. Los representantes franceses debían recibir posteriormente las condiciones planteadas por Italia, que también participaba en el conflicto desde su declaración de guerra contra Francia y Gran Bretaña.

La portada daba cuenta además de una intensa actividad aérea y naval en el Mediterráneo y el Cercano Oriente. Las aviaciones italiana, alemana y británica mantenían operaciones en distintos puntos, mientras los enfrentamientos se extendían hacia las colonias italianas en África y otros territorios estratégicos.

Una fotografía del primer bombardeo de París reforzaba el impacto de la cobertura: la imagen mostraba a integrantes de un cuerpo de precauciones contra ataques aéreos junto a una de las víctimas. Desde el extremo austral de Chile, los lectores de El Magallanes observaban cómo la guerra ingresaba en una nueva etapa y ampliaba progresivamente su alcance territorial.



averagflores

RADIO POLAR COMO ESCUELA DE COMUNICADORES: GERMÁN FLORES Y ALEJANDRA VERA REVIVIERON ANÉCDOTAS Y APRENDIZAJES EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MÁS DE 400 POSTULACIONES REGISTRA EN MAGALLANES EL LLAMADO AL SUBSIDIO DS1 PARA SECTORES MEDIOS

Leer Más

El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.

El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.

MINVU – Primer Llamado de postulación subsidio DS1_1
nuestrospodcast
capacitacionSAMU

SAMU Y OS-14 DE CARABINEROS COORDINAN CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MAGALLANES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
sernacextintoresmagallanes

MAGALLANES: SERNAC DETECTA GRANDES DIFERENCIAS DE PRECIOS EN LA VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
jcalvorifo

PARTIDO CRISTIANO DE CHILE BUSCA CONSOLIDAR SU INSCRIPCIÓN EN MAGALLANES Y LLAMA A REUNIR MÁS DE 550 FIRMAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Y TÚ QUÉ OPINAS

REAPERTURA DE SALA DE MEMORIAS OBRERAS RESCATA LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE RÍO SECO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
</