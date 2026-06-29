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29 de junio de 2026

RADIO POLAR CELEBRA 86 AÑOS ACOMPAÑANDO LA HISTORIA, LA VOZ Y LA IDENTIDAD DE MAGALLANES

​Fundada el 29 de junio de 1940 en Punta Arenas, la emisora más antigua de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena conmemora un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la información, la conversación pública y la comunidad regional.

recorte el magallanes inicios radio polar

Este 29 de junio, Radio Polar celebra 86 años de historia. Desde sus primeras transmisiones en Punta Arenas, la emisora ha acompañado a generaciones de magallánicos y magallánicas, informando sobre los principales acontecimientos de la región, el país y el mundo, y ofreciendo un espacio permanente para las voces, inquietudes y proyectos de la comunidad.

Un recorte histórico publicado por El Magallanes el 29 de junio de 1940 permite regresar simbólicamente a aquella primera jornada. El diario informaba que la nueva broadcasting Radio Polar de Punta Arenas había comenzado sus transmisiones a las 8:00 horas. Su programación inicial incorporaba música, noticias y saludos, dando los primeros pasos de una historia profundamente vinculada con la vida cotidiana de Magallanes.

El 960 AM dio origen a Radio Polar, con cobertura en la Región de Magallanes y la Patagonia Austral chileno-argentina. Con el paso de los años, el medio amplió su presencia: en 1997 comenzó a transmitir simultáneamente en FM; en 1999 sumó una señal en Puerto Natales; en 2002 dio vida a su diario electrónico; y en 2004 incorporó Polar TV.

Durante más de ocho décadas, Radio Polar ha sido testigo de las transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas del territorio austral. Desde sus micrófonos han pasado noticias que marcaron la historia regional, entrevistas, transmisiones especiales, espacios deportivos, programas de servicio público y conversaciones que reflejan la diversidad de Magallanes.

A 86 años de aquella primera emisión, Polar Comunicaciones agradece a sus auditores, lectores, televidentes, equipos de trabajo, colaboradores y anunciantes por ser parte de este camino. La historia continúa con el mismo propósito que ha acompañado a la emisora desde sus inicios: informar, reflexionar, escuchar y construir comunidad desde el extremo austral de Chile.



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