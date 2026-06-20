20 DE JUNIO DE 1940: ARTURO GODOY DESAFIABA A JOE LOUIS MIENTRAS FRANCIA NEGOCIABA EL ARMISTICIO

El jueves 20 de junio de 1940, Arturo Godoy enfrentaría a Joe Louis por el campeonato mundial de boxeo. El Magallanes destacó que la mayoría de los críticos deportivos norteamericanos se inclinaba por el triunfo del campeón estadounidense, aunque el púgil chileno manifestaba confianza antes de ingresar al ring.

La expectación deportiva convivía con una jornada decisiva para Europa. Una delegación francesa, integrada por un civil, un vicealmirante y un general del aire, se preparaba para discutir con Alemania las condiciones del armisticio. Francia enfrentaba así una de las decisiones más complejas de su historia reciente.

La portada incorporaba además antecedentes sobre la preocupación existente en Washington por actividades nazistas en Uruguay. La edición permite observar cómo la guerra comenzaba a proyectar sus efectos más allá de Europa y era seguida con atención desde Magallanes, una región históricamente conectada con el mundo a través de sus rutas marítimas y su vida portuaria.

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