POLAR COMUNICACIONES REALIZARÁ COBERTURA ESPECIAL DE LA 30ª VERSIÓN DEL CARNAVAL DE INVIERNO

Polar Comunicaciones desplegará este sábado una cobertura especial de la 30ª versión del Carnaval de Invierno, una de las celebraciones más importantes y esperadas por la comunidad de Punta Arenas.

Una de las principales novedades será el React del Carnaval de Invierno, un nuevo formato que se transmitirá por las cuentas de Facebook, Instagram y YouTube de Polar Comunicaciones. El espacio acompañará la señal oficial del evento con comentarios, reacciones, conversaciones, concursos e interacción permanente con la audiencia a través de las redes sociales y el Whatsapp: +56 9 9345 3426.​

La Municipalidad de Punta Arenas puso a disposición de los medios de comunicación una señal limpia oficial, que contará con una producción realizada mediante siete cámaras en alta calidad, permitiendo seguir desde distintos puntos los principales momentos del desfile y las presentaciones.

El react contará con la participación de conductores, comunicadores y panelistas de Polar Comunicaciones, quienes comentarán en vivo el desarrollo de esta histórica edición del Carnaval de Invierno y compartirán las impresiones y mensajes enviados por quienes sigan la transmisión.

En paralelo, Radio Polar y Polar TV realizarán una cobertura especial del Carnaval de Invierno a través del programa “Deporte y Música”, conducido por Juan Bautista Cárdenas, acercando a la audiencia todos los detalles de la jornada.

La invitación es a conectarse este sábado y vivir la 30ª versión del Carnaval de Invierno junto a Polar Comunicaciones, a través de la radio, la televisión y sus plataformas digitales.

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