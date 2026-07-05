MÁS DE 30 MIL PERSONAS DIERON VIDA A LA PRIMERA NOCHE DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

Más de 30 mil personas participaron este sábado en la primera jornada del Carnaval de Invierno 2026, que este año celebra tres décadas de historia en Punta Arenas. La actividad reunió a familias, vecinos y turistas en la Costanera del Estrecho, donde desfilaron 64 agrupaciones entre murgas, batucadas y carros alegóricos, con cerca de tres mil participantes, un 20% más que en la edición anterior.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta convocatoria y el ambiente que marcó el inicio de la tradicional celebración. "Tres grados bajo cero, treinta mil personas, un ambiente familiar muy seguro, muy bonito. Este año tenemos treinta años de carnaval y por lo tanto tenemos un 20% más de murgas, batucadas y carros", señaló.

La autoridad comunal también valoró el desarrollo de la jornada en materia de seguridad, indicando que la asistencia de público se extendió prácticamente a lo largo de todo el recorrido, desde calle Angamos hasta pasado Errázuriz. "El ambiente familiar y el ambiente de seguridad es único. Estamos muy contentos y muy agradecidos", afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a la familia del exalcalde Carlos González Jaksic, reconocido como impulsor del Carnaval de Invierno hace 30 años. El reconocimiento se realizó antes del inicio del desfile, en el marco de la conmemoración de las tres décadas de esta tradicional fiesta magallánica.

La segunda y última jornada del Carnaval de Invierno 2026 se desarrollará este domingo desde las 17:30 horas, recorriendo la Costanera del Estrecho entre calle Angamos y Errázuriz.

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