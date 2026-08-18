Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de agosto de 2026

CON EXPOSICIÓN ITINERANTE CONAF INICIÓ CELEBRACIÓN DE LOS 60 AÑOS DEL MONUMENTO NATURAL LOS PINGÜINOS

​La exposición estará desde este martes 18 al 21 de agosto en la galería central de la Zona Austral , durante la próxima semana, desde el día lunes 24 al miércoles 26 de agosto en el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y desde el jueves 27 al 28 de agosto en la Biblioteca Municipal N° 114.

El equipo de CONAF junto a las integrantes del colctivo de arte Matices

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes dio inicio a la celebración de los 60 años del Monumento Natural Los Pingüinos, área protegida creada el 22 de agosto de 1966 y que abarca las islas Magdalena y Marta, a 37 kms al noreste de Punta Arenas y a la cual se accede sólo por vía marítima.

Y lo hizo con un acto donde inauguró la exposición itinerante "Isla Magdalena, pinceladas del Monumento Natural Los Pingüinos, 60 años" que consiste en 22 obras realizadas con diversas técnicas de pintura por mujeres integrantes del Colectivo de Arte "Matices" y que recorrerá diversos puntos de Punta Arenas entre los días 18 al 28 de agosto.

Durante el acto inaugural, que se realizó en el edificio de la Seremi de  Salud, el director regional de CONAF, John Revello, destacó la iniciativa señalando que "el encuentro entre CONAF y las obras del colectivo de Arte Matices, permite visibilizar en una acción conjunta las imágenes que dan cuenta de uno de los ecosistemas naturales más hermosos de la región".

Mientras que la presidenta del colectivo de arte Matices, Marión Gómez, recalcó "el aporte de la sensibilidad artística a la conciencia de nuestro entorno natural"

La exposición estará desde este martes 18 al 21 de agosto en la galería central de la Zona Austral , durante la próxima semana, desde el día lunes 24 al miércoles 26 de agosto en el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y desde el jueves 27 al 28 de agosto en la Biblioteca Municipal N° 114.

Reconocimiento a guardaparques del Monumento Natural Los Pingüinos

Durante el acto, CONAF realizó un reconocimiento a Roberto Fernández, guardaparques del Monumento Natural Los Pingüinos que, con 47 años de servicio, se jubila de la institución el próximo mes.

Fernández recibió el reconocimiento de sus colegas presentes, quienes destacaron su aporte a la misión de conservación y protección de la fauna en Isla Magdalena, las cuales amplió y proyectó en actividades de educación ambiental para establecimientos educacionales.

En la ocasión, el Jefe del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF, Cristian Ruiz, le entregó junto a Ricardo Cid, Administrador del Monumento Natural Los Pingüinos, un reconocimiento por su larga trayectoria.

activadosConaf

MAGALLANES FORTALECE LA RESPUESTA OPORTUNA FRENTE AL ATAQUE CEREBROVASCULAR MEDIANTE ESTRATEGIA “ACTIVADOS”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SEA DE MAGALLANES ADMITE A TRÁMITE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ENAP PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

ENAP genérica
nuestrospodcast
NL trade mission Magallanes 3

DELEGACIÓN DE EMPRESAS DE PAÍSES BAJOS VISITARÁ MAGALLANES PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
El equipo de CONAF junto a las integrantes del colctivo de arte Matices

CON EXPOSICIÓN ITINERANTE CONAF INICIÓ CELEBRACIÓN DE LOS 60 AÑOS DEL MONUMENTO NATURAL LOS PINGÜINOS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Historiador Francisco Sánchez entrega emblema de programa _Embajadores Antárticos_ a COFOCHILEX Norge en Oslo, Noruega

CUANDO LA ANTÁRTICA ENTRA A LA SALA DE CLASES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
chile marruecos

CHILE Y MARRUECOS AVANZAN EN ACUERDO PARA FACILITAR EL COMERCIO DE ALIMENTOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.