CON EXPOSICIÓN ITINERANTE CONAF INICIÓ CELEBRACIÓN DE LOS 60 AÑOS DEL MONUMENTO NATURAL LOS PINGÜINOS

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes dio inicio a la celebración de los 60 años del Monumento Natural Los Pingüinos, área protegida creada el 22 de agosto de 1966 y que abarca las islas Magdalena y Marta, a 37 kms al noreste de Punta Arenas y a la cual se accede sólo por vía marítima.

Y lo hizo con un acto donde inauguró la exposición itinerante "Isla Magdalena, pinceladas del Monumento Natural Los Pingüinos, 60 años" que consiste en 22 obras realizadas con diversas técnicas de pintura por mujeres integrantes del Colectivo de Arte "Matices" y que recorrerá diversos puntos de Punta Arenas entre los días 18 al 28 de agosto.

Durante el acto inaugural, que se realizó en el edificio de la Seremi de Salud, el director regional de CONAF, John Revello, destacó la iniciativa señalando que "el encuentro entre CONAF y las obras del colectivo de Arte Matices, permite visibilizar en una acción conjunta las imágenes que dan cuenta de uno de los ecosistemas naturales más hermosos de la región".

Mientras que la presidenta del colectivo de arte Matices, Marión Gómez, recalcó "el aporte de la sensibilidad artística a la conciencia de nuestro entorno natural"

La exposición estará desde este martes 18 al 21 de agosto en la galería central de la Zona Austral , durante la próxima semana, desde el día lunes 24 al miércoles 26 de agosto en el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y desde el jueves 27 al 28 de agosto en la Biblioteca Municipal N° 114.

Reconocimiento a guardaparques del Monumento Natural Los Pingüinos

Durante el acto, CONAF realizó un reconocimiento a Roberto Fernández, guardaparques del Monumento Natural Los Pingüinos que, con 47 años de servicio, se jubila de la institución el próximo mes.

Fernández recibió el reconocimiento de sus colegas presentes, quienes destacaron su aporte a la misión de conservación y protección de la fauna en Isla Magdalena, las cuales amplió y proyectó en actividades de educación ambiental para establecimientos educacionales.

En la ocasión, el Jefe del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF, Cristian Ruiz, le entregó junto a Ricardo Cid, Administrador del Monumento Natural Los Pingüinos, un reconocimiento por su larga trayectoria.