SENAMA CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES CON LA ENTREGA DE FONDOS AUTOGESTIONADO QUE FINANCIA 73 PROYECTOS DE ORGANIZACIONES DE MAYORES MAGALLANES

​En línea con la Ley Integral de Personas Mayores, y con el fin de promover la participación, autonomía y autogestión de las organizaciones de personas mayores de todo el país, y en el marco de la conmemoración del día internacional de las personas mayores, se realizó la ceremonia de adjudicación del Fondo Nacional del Adulto Mayor.



La actividad contó con la participación del seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría y la coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Rebeca Aguilante Canales, quienes compartieron con los dirigentes de las organizaciones que resultaron beneficiadas en esta ocasión.



A nivel regional fueron más de 76 millones, los que serán distribuidos entre las 73 proyectos adjudicados y que podrán ejecutar iniciativas en ámbitos como voluntariado, vida saludable, fortalecimiento institucional, habilitación y/o equipamiento, actividades productivas, inclusión digital y recreación.



La coordinadora regional de SENAMA Magallanes, Rebeca Aguilante Canales, precisó que “a través de estos recursos apoyamos iniciativas que nacen desde las propias organizaciones de personas mayores, fortaleciendo su inclusión y autogestión y contribuyendo a promover un envejecimiento activo y con una mejor calidad de vida. Hoy las personas mayores son protagonistas y estos recursos nos permiten apoyar y fortalecer el trabajo que realizan con sus pares en sus organizaciones”.



El Fondo Nacional del Adulto Mayor de SENAMA destaca por fomentar la capacidad organizativa y de autogestión de las personas mayores, aportando con financiamiento para concretar las ideas que las organizaciones desarrollan a lo largo de todo el país.



Mes de las personas mayores



Durante la instancia se realizó el lanzamiento del calendario de actividades que la coordinación regional SENAMA Magallanes, junto a diversos servicios públicos e instituciones, han preparado para conmemorar durante octubre el mes de las personas mayores. Entre ellas se encuentran el Reconocimiento a las personas mayores destacadas del año 2026, la iniciativa “Vive y Conoce tu ley”, una Plaza Ciudadana y los clásicos malones.



