“ME TEMO QUE LA REBAJA VA A SER MAYOR AL 10%”: CORE JUAN MORANO ABORDA ESCENARIO PRESUPUESTARIO 2027 PARA MAGALLANES

El consejero regional de Magallanes, Juan Morano Cornejo, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la situación presupuestaria que enfrenta el Gobierno Regional de cara a 2027, manifestando preocupación por un eventual recorte de recursos y sus posibles efectos sobre la inversión regional, los programas sociales y los proyectos de infraestructura.

Morano explicó que la declaración suscrita por ocho consejeros regionales surgió a partir de información comunicada desde el Ministerio de Hacienda respecto de un eventual ajuste presupuestario. “De la información que nos motivó a hacer eso existe una comunicación de Hacienda al presidente nacional de los gobernadores y de los consejeros regionales, diciendo que el recorte que venía era al menos del 10%”, señaló.

El consejero cuestionó además la posibilidad de que el presupuesto futuro se calcule considerando el gasto efectivamente ejecutado y no necesariamente el presupuesto aprobado. Según explicó, esta metodología podría afectar especialmente a regiones como Magallanes, donde existen convenios y proyectos cuya ejecución depende de organismos externos al Gobierno Regional.

“Me temo que la rebaja va a ser mayor al 10%. Al menos, si está planteada cuando se dice que va a crecer 1,5% el presupuesto ejecutado, quiere decir que el parámetro que se está usando para calcular y para ver qué se hace es el presupuesto ejecutado, no el que se aprobó”, afirmó Morano.

En ese contexto, mencionó el caso del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, señalando que la entrega de recursos a Magallanes se habría producido con retraso. “A nosotros se nos demoró la entrega de los recursos, por ejemplo, el Plan Especial de Zonas Extremas, y recibimos la última remesa hace menos de un mes. No la vamos a poder gastar este año”, sostuvo.



Críticas a eventuales recortes sociales



Durante la entrevista, Morano también se refirió a la eventual eliminación de programas sociales y educacionales, expresando especial preocupación por iniciativas vinculadas al acceso a computadores para estudiantes.

“¿Cómo va a ser que se elimine un programa tan importante para las familias más vulnerables como es ‘Me Conecto para Aprender’, el primer computador al niño? Me parece que es francamente criminal. ¿Es decir, usted no va a acceder a las nuevas tecnologías, usted no tiene derecho a conectarse?”, planteó.

El consejero sostuvo que, a su juicio, eventuales restricciones presupuestarias obligarán a priorizar determinadas iniciativas por sobre otras. En ese sentido, mencionó como ejemplos la reposición de la escuela de Porvenir y la extensión de servicios básicos hacia sectores periurbanos.

“Yo tengo algunas cosas que yo tengo en mi mente que no tocaría por ningún motivo: la reposición de la escuela en Porvenir, es urgente esa escuela, hay que mantenerla en programas y ojalá acelerarla si fuera posible; o el agua potable y alcantarillado de aquellos sectores periurbanos que no tienen”, afirmó.

Morano agregó que, en un escenario de menores recursos, proyectos como plazas, parques o espacios recreativos podrían quedar postergados frente a obras consideradas prioritarias, como pavimentación de calles o infraestructura sanitaria.

“A pesar de que se dice que no se tocan beneficios sociales, esta rebaja de presupuesto va a tocar profundamente los beneficios sociales. La gente va a tener que decidir; hay cosas que nos han dado por continuar y que no se van a poder hacer”, sostuvo.



Convenio de salud y reducción de listas de espera



Otro de los principales temas abordados fue el convenio entre el Gobierno Regional y el Servicio de Salud de Magallanes destinado a contribuir a la reducción de las listas de espera. Morano destacó que el acuerdo contempla recursos por alrededor de $8.500 millones y valoró la presentación realizada ante el Consejo Regional.

“Esta ha sido la mejor presentación, muy clara. Lo vimos ocho veces, pudimos repreguntar incluso cosas nimias que de repente saltaban, como la que yo digo de los medicamentos. Fue un trabajo muy bueno que debiera hacerse siempre antes de aprobar estos proyectos para que no aparezcan sorpresas después”, señaló.

El consejero explicó que el programa busca intervenir principalmente en etapas iniciales del proceso asistencial, incluyendo consultas, exámenes, diagnósticos y medicamentos asociados, mientras que determinadas intervenciones quirúrgicas seguirán otras vías dentro de la red asistencial.

Asimismo, planteó la necesidad de evaluar el impacto del programa no solamente por la cantidad de personas atendidas, sino por la reducción efectiva de los tiempos de espera. “No vamos a comparar personas, vamos a comparar tiempo. Entonces, si alguien entró en enero de este año en la lista de espera, ya lleva 10 meses, nueve meses. Yo quiero saber si va a ser atendido el próximo año y cuándo, entonces para poder ir comparando”, explicó.

Según indicó, la meta debería apuntar a disminuir significativamente la mediana de espera. “Hoy día la mediana, que se demora en una 240 días, ojalá esté en 60, 90 días”, manifestó.

Morano también destacó dificultades particulares de pacientes provenientes de zonas aisladas, especialmente cuando deben trasladarse desde Porvenir o Puerto Williams y enfrentan problemas de conectividad. En ese sentido, planteó que el sistema debe considerar mecanismos para aprovechar cupos cuando una persona no puede llegar oportunamente debido a dificultades de transporte.



Infraestructura, conectividad y desarrollo regional



Durante la conversación, el consejero regional también abordó los proyectos estratégicos para Magallanes y la necesidad de mantener una mirada de largo plazo respecto de la infraestructura regional. Entre ellos mencionó la Ruta Vicuña-Yendegaia, el desarrollo portuario, la infraestructura multipropósito y las condiciones necesarias para fortalecer actividades productivas.

Morano manifestó dudas respecto de la capacidad de ejecutar oportunamente algunos de estos proyectos si no se aseguran los recursos necesarios. “Se necesita que lleguen recursos ahora para que un frente de trabajo vaya desde Vicuña hacia Porvenir y de Porvenir hacia Yendegaia, pero no han llegado”, afirmó.

A su juicio, el desarrollo de la región debe comenzar por garantizar las condiciones básicas para que las personas puedan vivir y asentarse en los distintos territorios.

“Nosotros decimos que la soberanía se logra ocupando el territorio. Entre otras cosas, pero para que esta ciudadanía funcione tiene que haber gente en el territorio. ¿Cómo hacemos para que haya gente si no hay empleo, no hay vivienda, no hay agua potable y alcantarillado?”, cuestionó.

En esa línea, sostuvo que la infraestructura habilitante debe ser considerada como un punto de partida para el crecimiento regional, antes de proyectar nuevas actividades económicas o un aumento de población.

“Primero hay que poner la infraestructura habilitante de todo tipo y luego pensar cómo crecemos”, afirmó, agregando que el desafío involucra vivienda, servicios sanitarios, salud, educación, conectividad y espacios adecuados para quienes lleguen a vivir a Magallanes.

Finalmente, Morano valoró la reciente exposición pública de Punta Arenas en medios argentinos, señalando que la percepción externa de la ciudad también plantea un desafío para conservar sus estándares de calidad de vida. “Eso tenemos que aprender a valorarlo y a ser capaces de profundizar eso”, sostuvo, remarcando que cualquier estrategia de crecimiento regional debe considerar las condiciones necesarias para que las nuevas actividades económicas y el eventual aumento de población puedan sostenerse en el territorio.





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