DESTINACIÓN PERMITIRÁ MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y FORTALECER EL ARRAIGO DE LA POLICÍA DE CARABINEROS DE CHILE EN COMUNA DE LAGUNA BLANCA

​Finalmente, acompañado del talento del dúo musical “Voces del Centenario”, se concretó la gestión intersectorial de casi dos años, entre el ministerio de Bienes Nacionales, la ilustre municipalidad de Laguna Blanca y Carabineros de Chile, para la destinación de una superficie de 1.798 m2 que normalizará el funcionamiento del retén de Villa Tehuelches y sus áreas aledañas.



En villa Tehuelches se dieron cita las autoridades regionales y comunales de Laguna Blanca, entre ellas el alcalde, Fernando Ojeda, concejales, el General Marco Alvarado, Jefe de la Zona Magallanes y de la Antártica Chilena, los seremis de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, de Gobierno Ángel Roa, y de Seguridad Publica, Ronald López junto al Jefe regional de la Subdere, Javier Labrin.





La finalidad de esta destinación es el uso habitacional y la infraestructura de funcionamiento y ampliación del retén, con viviendas y una bodega leñera. Todo ello expresado en el Decreto Exento N° 151, de fecha 20 de agosto de 2026 emitido por la cartera de Bienes Nacionales.



Las autoridades que presidieron la entrega señalaron que, con la regularización de esta ocupación policial, que data desde la década de los sesenta, se brindará mayor seguridad vial, pública y el arraigo de familias de la institución de Carabineros de Chile. En este sentido, cabe destacar que la dotación actual y completa de este retén en Villa Tehuelches es de trece funcionarios, quienes accediendo a una vivienda fiscal podrían matricular a sus hijos en el establecimiento educacional de la pequeña villa.





El General de la institución de Carabineros de Chile en Magallanes, Marco Alvarado, agradeció al ministerio de Bienes Nacionales, “quien se ha transformado en un aliado para los desafíos de la institución”, pero hizo una especial mención al alcalde de la comuna, Fernando Ojeda, en la concreción de esta iniciativa “que ya lleva cuatro años y que hoy permite decir que este terreno y su edificio son de Carabineros de Chile”.





Por su parte, el Alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda, dijo que “después de varios años se está materializando la destinación de los terrenos por parte de Bienes Nacionales a Carabineros, de 1798,2 m² de terreno al cual se le hace entrega (…) con eso Carabineros de Chile ya va a poder invertir tanto en viviendas como en el retén. Así que feliz por esta destinación, que va a ser un beneficio para la comunidad, para los funcionarios de Carabineros y para sus familias”.

















Para la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, la entrega de la destinación “responde a las prioridades del gobierno del Presidente José Antonio Kast y de la ministra Catalina Parot en materia de seguridad pública. Se facilitan terrenos para vivienda, una leñera y equipamiento que la institución puede necesitar para el ejercicio de sus funciones”.



“Como ministerio de Bienes Nacionales siempre vamos a estar alineados con las instituciones de seguridad de nuestro país, poniendo el patrimonio fiscal al servicio y disposición de ellos, para que puedan cumplir, eficientemente su labor en beneficio de todas las comunas de nuestra región.”



Dos aspectos fueron relevados por el seremi de Gobierno, Ángel Roa, “el primero es el tema de la seguridad y por otro lado, poder hacer soberanía efectiva en el territorio, sobretodo de nuestra región de Magallanes, siendo también una manera de desarrollar las capacidades de la institución de Carabineros”.





Finalmente, para el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, “las voluntades permitieron terminar un periodo extenso de gestiones para la entrega definitiva de este de este terreno para Carabineros de Chile. Esto permitirá tener un cuartel mucho más robusto en el futuro para posicionar la institución en esta comuna ya que Carabineros de Chile en nuestra región es fundamental en diferentes aristas, una de ellas es la soberanía, no tan solo en materia de seguridad pública, sino también su posicionamiento territorial”.

