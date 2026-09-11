EN LAGUNA BLANCA SE ESCRIBIÓ EL PRIMER CAPÍTULO DE “DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO” DEL PRESENTE AÑO

​En la comuna de Laguna Blanca se concretó el hito inaugural año 2026 del programa Diálogos en Movimiento en Magallanes. El primer capítulo de este ejercicio literario, impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se escribió el reciente miércoles en la Escuela Diego Portales. Estudiantes de ese establecimiento compartieron con Natacha Uribe Oyarzún, en torno a su libro “Cuidándonos. Poemas para aprender a cuidar de mí y de los demás”.



La jornada, marcada por la complicidad, la escucha activa y la calidez, contó con la participación de alumnos de tercero a octavo básico, que se activaron y conectaron con la autora del texto ilustrado, concebido como una herramienta pedagógica y emocional que invita a niños y niñas a fortalecer vínculos afectivos seguros, al tiempo que fomenta de manera lúdica y reflexiva la prevención del maltrato y el abuso infantil.



A través de la lectura mediada y el diálogo, los escolares intercambiaron impresiones con la escritora, rompiendo la distancia tradicional entre quien escribe y quien lee. Esta metodología, sello distintivo de la iniciativa de la Seremi de las Culturas, busca incentivar el pensamiento crítico, la empatía y el gusto por la lectura desde los primeros años en los rincones más diversos.



"Esta comunicación es muy rica, ya que ellos estudiaron, leyeron, analizaron el libro y las preguntas van apuntadas directamente a cómo se llegó a escribir y cuál es el real aporte que ellos sienten con el texto en el que fueron partícipes. Esta política pública lo que hace es acercar la literatura y la comprensión lectora a nuestros estudiantes", destacó el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, quien se sumó al encuentro.



Por su parte, Natacha Uribe Oyarzún manifestó su satisfacción por el desarrollo de la actividad. "Fue una experiencia enriquecedora, pude compartir con niños, niñas que me manifestaron también su parecer del libro y qué les gustó. Pudimos hablar de los poemas, comentarlos, hablar también de las ilustraciones y de las distintas realidades que ellos viven. El énfasis de este libro es que todos seamos conscientes de que somos parte de una comunidad y que tenemos la responsabilidad, tanto de cuidarnos a nosotros mismos, como de cuidar a las otras personas, a nuestros compañeros, a nuestras familias, a nuestro entorno".



Desde la perspectiva de la gestión educativa, la directora del establecimiento, Doris Montiel Quedimán, valoró la consolidación del programa en el recinto. "Siempre para nosotros es muy grato recibir a los autores de los libros, y ya hemos participado varios años en este programa Diálogos en Movimiento, que a mí me parece muy valioso, porque estamos tratando de, aparte de mejorar la comprensión lectora, desarrollar la expresión oral de nuestros estudiantes, y esto nos ayuda mucho en ese sentido".



El impacto y la alegría de la jornada también se reflejaron en las impresiones de los estudiantes. El alumno Juan Diego expresó con entusiasmo: "Este encuentro me gustó porque pudimos hacer cosas nuevas, aprendimos quién lo escribió, cuántos años duró, muchas preguntas. Y lo que más me gustó del libro, fue ‘Papá, mamá, ¡stop!’". Asimismo, su compañera Antonella, comentó que "me gustó mucho el libro porque aprendemos prioridades, aprendemos valores nuestros y aprendemos a respetar a nosotros mismos y a respetar a nuestros compañeros, a hablarles de mejor forma y aprender a cuidar mejor nuestro entorno, nuestras partes, aprendemos a cuidar mejor nuestra vida".



DIECISÉIS DIÁLOGOS

El puntapié inicial en Laguna Blanca marca el comienzo de un despliegue para este 2026, que llevará la magia de la lectura a prácticamente toda la región de Magallanes -con la sola excepción de Río Verde-, abarcando localidades aisladas como Puerto Edén, Cameron, Cerro Sombrero, Seno Obstrucción, Cerro Castillo y Puerto Harris en Isla Dawson.



Catorce de los dieciséis Diálogos que considera el programa del presente año se desarrollarán en aulas y liceos. Mientras que dos llegarán a espacios no convencionales: el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (IP e IRC) de Río de Los Ciervos y una sesión especial en Puerto Natales dirigida a personas cuidadoras de la Red Local de Apoyos y Cuidados.

