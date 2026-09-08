ESCUADRA NACIONAL ARRIBA A PUNTA ARENAS COMO PARTE DE SUS OPERACIONES EN EL TERRITORIO AUSTRAL

Luego de completar un importante período de operaciones, que incluyó tareas de patrullaje, vigilancia, control del tráfico marítimo y presencia efectiva, además del apoyo a comunidades aisladas y una demostración de capacidades ante el Presidente de la República, la Escuadra Nacional recaló en Punta Arenas para continuar con sus actividades en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Durante la mañana del martes 8 de septiembre, las fragatas "Almirante Williams", "Almirante Latorre" y "Capitán Prat", junto al petrolero de flota "Araucano", arribaron al puerto de la capital regional. Durante su estadía, las Unidades desarrollarán actividades de apoyo a la comunidad y de acercamiento con la ciudadanía, en los días previos a un nuevo aniversario patrio y a la conmemoración de la Toma y Posesión del Estrecho de Magallanes.

Como parte de estas actividades, las Unidades de la Armada de Chile abrirán sus puertas a la comunidad durante su permanencia en la capital regional. Las visitas podrán realizarse los días 9 y 10 de septiembre, entre las 14:00 y las 17:45 horas, en el muelle EPA "Arturo Prat" de Punta Arenas. Los visitantes sólo deberán tener su cédula de identidad vigente para hacer ingreso.

Fotos: Lente del Navegante, Felipe Molina.​