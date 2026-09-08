8 de septiembre de 2026
ESCUADRA NACIONAL ARRIBA A PUNTA ARENAS COMO PARTE DE SUS OPERACIONES EN EL TERRITORIO AUSTRAL
Durante la mañana del martes 8 de septiembre, las fragatas "Almirante Williams", "Almirante Latorre" y "Capitán Prat", junto al petrolero de flota "Araucano", arribaron al puerto de la capital regional.
Luego de completar un importante período de operaciones, que incluyó tareas de patrullaje, vigilancia, control del tráfico marítimo y presencia efectiva, además del apoyo a comunidades aisladas y una demostración de capacidades ante el Presidente de la República, la Escuadra Nacional recaló en Punta Arenas para continuar con sus actividades en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Durante la mañana del martes 8 de septiembre, las fragatas "Almirante Williams", "Almirante Latorre" y "Capitán Prat", junto al petrolero de flota "Araucano", arribaron al puerto de la capital regional. Durante su estadía, las Unidades desarrollarán actividades de apoyo a la comunidad y de acercamiento con la ciudadanía, en los días previos a un nuevo aniversario patrio y a la conmemoración de la Toma y Posesión del Estrecho de Magallanes.
Como parte de estas actividades, las Unidades de la Armada de Chile abrirán sus puertas a la comunidad durante su permanencia en la capital regional. Las visitas podrán realizarse los días 9 y 10 de septiembre, entre las 14:00 y las 17:45 horas, en el muelle EPA "Arturo Prat" de Punta Arenas. Los visitantes sólo deberán tener su cédula de identidad vigente para hacer ingreso.
Fotos: Lente del Navegante, Felipe Molina.
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El operativo se desarrolló este lunes 7 de septiembre en un domicilio ubicado en pasaje Cabo Forward.
El operativo se desarrolló este lunes 7 de septiembre en un domicilio ubicado en pasaje Cabo Forward.