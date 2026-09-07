SOCIEDAD CHILENA DE UROLOGÍA REALIZA PRIMER OPERATIVO UROLÓGICO EN HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Con el objetivo de disminuir los tiempos de espera en especialidades de alta demanda, este fin de semana se desarrolló en el Hospital Clínico de Magallanes, el primer operativo urológico efectuado por la Sociedad Chilena de Urología en el país, iniciativa que permitió atender a 150 usuarios que se encontraban en lista de espera por primera consulta de especialidad.



La actividad, coordinada entre el Servicio de Salud y Hospital Clínico de Magallanes, junto a Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Urología, contó con la participación de cuatro médicos especialistas, los Dres. Marcelo Kerkebe, Sebastián Blackburn, Alfredo Mejías y Gabriela Ramírez, quienes se trasladaron desde Santiago para apoyar la red asistencial de Magallanes.



Operativo que fue altamente valorado en la región, considerando que urología es una de las especialidades más requeridas, concentrando más del 10% de la lista de espera de usuarios, según informó Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud Magallanes. "Nuestra mayor demanda se concentra hoy día en oftalmología, otorrino y urología, por lo que este tipo de operativos permite dar respuesta a la necesidad más inmediata de nuestros usuarios y acortar los tiempos de espera", señaló la autoridad.



Además, Ricardo Contreras, expresó su agradecimiento a todas las instituciones que hicieron posible el operativo. "En primer término, como Servicio de Salud, agradecer a quienes hacen posible este operativo, me refiero al Colegio Médico local, a la Sociedad Chilena de Urología, al Servicio de Salud y Hospital, que permitieron atender a 150 usuarios en una de las especialidades que tiene mayor demanda dentro del quehacer de la Red Asistencial de Magallanes", dijo.



Por su parte, el SEREMI de Salud, Eduardo Castillo, explicó que la región cuenta actualmente con solo cuatro urólogos para todo Magallanes, por lo que la visita de especialistas externos es sumamente positiva. " Lo que nosotros esperamos es poder disminuir los tiempos de espera, eso es lo más importante, no la lista porque sabemos que siempre va a haber una lista, sino los tiempos de espera en especialidades que pueden ser atendidas acá, por ejemplo, en esta área tenemos solo 4 médicos para toda la región, entonces la llegada este fin de semana de 4 especialistas más es lo que nos permite es ir acelerando los procesos de atención", indicó.



Una de las características distintivas de este operativo fue la preparación anticipada de los 150 pacientes contactados, a quienes se les solicitó previamente exámenes de sangre e imagen, permitiendo que las atenciones fueran más resolutivas. "Cuando llegan a la consulta con el especialista, la consulta es mucho más resolutiva, ya se pueden tomar decisiones de tratamiento, alguna intervención quirúrgica, siendo esta experiencia super positiva y pensamos que en los siguientes operativos o rondas que desarrollemos se puedan hacer de esta misma manera", explicó la subdirectora médica del hospital, Dra. Francisca Sanfuentes.



Para el Dr. Marcelo Kerkebe, presidente de la Sociedad Chilena de Urología, este operativo constituyó un verdadero hito, al ser el primero que realiza la organización en su historia. "Vinimos a ayudar a sacar la lista de espera de primera consulta de urología. Hicimos un trabajo previo conjunto con el Servicio de Salud Magallanes, haciendo una filtración administrativa de los pacientes y luego una filtración desde el punto de vista técnico-médico, seleccionando los pacientes que podían ser atingentes a esta atención", detalló.



El Dr. Kerkebe, calificó la experiencia como muy exitosa. "Hemos logrado resolver muchos problemas. Lo más importante es que estamos muy bien coordinados con los urólogos del hospital, que van a ser quienes van a terminar resolviendo. Ha sido una primera iniciativa muy buena, estamos muy contentos e impresionados con la calidad de la infraestructura del hospital, con lo fácil que fue integrarnos a la ficha electrónica, así que todo un éxito", sostuvo el presidente de la Sociedad Chilena de Urología.



Consignar que la reducción de las listas de espera en especialidades médicas, ha involucrado distintas acciones por parte del gestor de la Red Asistencial de Magallanes, las cuales combinan el uso de recursos internos de la red, la llegada de especialistas externos mediante operativos y la derivación de pacientes a proveedores privados.



En este sentido, la Dra. María Isabel Iduya, subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, informó que esta estrategia de rondas médicas continuará en las próximas semanas. "Está claro que con los recursos que tenemos actualmente no se alcanza a cubrir toda la demanda y eso ha originado las brechas que tenemos. Entonces, a través de rondas hemos empezado a resolver aspectos puntuales, hoy estamos con urología y la próxima semana esperamos completar la ronda de oftalmología en Punta Arenas y Puerto Natales, que beneficiaría alrededor de 450 usuarios en lista de espera".



En atención al indicador NSP, que significa que la persona no asistió a su atención de salud, y que durante el año 2025 alcanzo un 13.96% en consulta nueva y controles de especialidad, equivalente a más de 20 mil horas perdidas, la subdirectora de Gestión Asistencial efectuó un llamado a la responsabilidad de los pacientes citados en el sentido de no perder su hora. "Es importante que las personas que han sido llamadas y contactadas no pierdan la hora, porque eso es un lugar que se pierde para otra persona que sí podría haber resuelto su problema. Entonces, lo importante es si no puede venir o si saben que van a tener un problema en la fecha en que lo llamen, avisen que lamentablemente no están disponibles y así nos dejan un cupo para otro paciente que sí puede venir", acotó la Dra. Iduya.



María Alejandra Galaz, una de las usuarias citadas al operativo con espera desde 2024, valoró la iniciativa. "Que se atienda así es espectacular, los días sábado porque no hay congestión de pacientes, esto parece una clínica y dan la posibilidad a muchas personas para que sean tratadas". Además, hizo un llamado a que estas rondas médicas lleguen a toda la región. "Los invito a que vengan, que vengan de Santiago o de otros lugares, que estas rondas médicas también lleguen a Porvenir, a Puerto Natales, a toda la región de Magallanes para que apoyen a mucha gente".



Ximena Rodríguez, quien esperó año y medio por su hora, coincidió en la valoración. "Me parece excelente que se realicen estos servicios en día sábado, porque uno tiene más tiempo igual. Todo excelente, la atención súper buena y súper clara y me brindaron toda la información".



