OBRAS DE SEDE DEL CLUB DEPORTIVO ESTRELLA AUSTRAL RETOMAN SU EJECUCIÓN

Las obras de la nueva sede del Club Deportivo Estrella Austral, ubicada en calle Lord Cochrane 0597, retomaron su ejecución luego de la adjudicación de un nuevo contrato que permitirá completar los trabajos pendientes y reparar aquellas partidas que se deterioraron durante el periodo en que el proyecto permaneció paralizado.

La iniciativa cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y considera una inversión de $85.986.187 para esta nueva etapa, con un plazo de ejecución de 120 días corridos, iniciados el pasado 20 de agosto y con término proyectado para diciembre de 2026. La obra original había alcanzado un 86% de avance antes del término anticipado del contrato debido a la insolvencia económica de la empresa a cargo.

Durante una visita al recinto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de retomar un proyecto largamente esperado por la comunidad del club. "Había un tema muy frustrante. Esta obra se adjudicó hace bastantes años y la empresa quebró, pero había quedado con un avance importante, de un 86%. Ahora se está retomando con otra empresa para poder concluir una obra tan necesaria, que además era un compromiso de la Municipalidad", señaló.

El jefe comunal explicó que la paralización significó un complejo proceso administrativo para poder liquidar el contrato anterior, revisar las garantías y posteriormente gestionar nuevos recursos para completar la iniciativa. "Fueron dos años de paralización, con todos los daños que eso genera. Si bien hay una base que está bien, también existen deterioros producto de la humedad y del tiempo sin uso. Administrativamente fue prácticamente comenzar de cero", sostuvo.

En este sentido, la autoridad local valoró las gestiones realizadas para conseguir los recursos que permiten continuar con el proyecto y agradeció especialmente el acompañamiento del concejal Jonathan Cárcamo. "Lo importante es que ya tenemos una nueva empresa y que los tiempos de construcción de lo que queda son de cuatro meses. Así que finalmente podemos dar una respuesta y una solución al Club Estrella Austral después de esta espera involuntaria", afirmó.

La nueva etapa contempla completar las terminaciones interiores, conexiones a los servicios básicos y otras partidas necesarias para obtener la recepción definitiva y poner la sede en funcionamiento. El proyecto considera un espacio de aproximadamente 161 metros cuadrados, con salón de eventos, oficina, cocina, servicios higiénicos, bodega y áreas de circulación; además de instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, calefacción y equipamiento de oficina y deportivo.

Por su parte, el concejal Jonathan Cárcamo recordó que ha acompañado al club desde 2021, apoyando las gestiones administrativas y políticas necesarias para avanzar en la iniciativa. "Estoy bastante contento con el resultado que hemos obtenido hasta la fecha. Desde mi primer periodo, en 2021, asumí el rol de acompañar al club a solicitud de sus integrantes para avanzar en este proyecto. Lamentablemente, el proceso se vio truncado por el abandono de la empresa anterior, pero hemos seguido realizando gestiones, especialmente para agilizar la liberación de los fondos y acompañar los procesos administrativos", explicó.

El concejal destacó que, una vez finalizados los trabajos, los integrantes del Club Deportivo Estrella Austral podrán contar con un espacio destinado a sus actividades sociales y deportivas. "Estoy muy esperanzado, porque van a tener un lugar para su actividad social y deportiva, pero sobre todo los niños y niñas que componen el club van a contar con un espacio seguro, que además podrá diversificarse para beneficio de la misma comunidad", añadió.

Desde el club, su presidente, Jorge Soto, manifestó su satisfacción por la reanudación de los trabajos. "Estamos muy felices como comunidad y como club deportivo. Nuestros niños, nuestros socios y la gente mayor han esperado durante muchos años este proyecto, que hoy vemos encaminado hacia su finalización. Han sido gestiones de más de 20 años y, gracias a Dios y al trabajo realizado, estamos viendo que finalmente se concreta", expresó.

En tanto, desde la Dirección de Obras Municipales se explicó que se trata de una construcción de diseño particular, con una estructura principalmente metálica y elementos de madera, que contempla además equipamiento para el funcionamiento de la sede. "Hoy tenemos un proyecto que se está retomando. Originalmente tuvimos dificultades con la empresa constructora anterior, que dejó las obras en un 86%, y actualmente ya contamos con el financiamiento y adjudicamos la nueva licitación por cerca de $86 millones para poder terminar el proyecto", explicó Alex Saldivia, director del organismo municipal.

El profesional agregó que "principalmente nos quedan algunas terminaciones interiores y las conexiones a los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad y gas. En eso estamos enfocados para terminar y esperamos que dentro del plazo de cuatro meses podamos entregar la sede a sus usuarios", concluyó Saldivia.

El proyecto anterior contempló un contrato por $447.485.710, cuyas obras fueron liquidadas entre agosto y octubre de 2024, luego de que la empresa Los Coirones Ltda. se declarara en quiebra. La actual etapa busca reparar los elementos deteriorados durante el periodo de paralización y completar las obras e instalaciones pendientes para concretar la recepción definitiva y puesta en servicio del recinto.