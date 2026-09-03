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3 de septiembre de 2026

MÁS DE 90 PERSONAS PARTICIPARON EN JORNADA SOBRE SALUD EMOCIONAL Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

La actividad se realizó en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes y fue organizada por la Dirección Regional del Trabajo, junto a la Mutual de Seguridad, en el marco del Consejo Tripartito de Usuarios.

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​Más de 90 personas participaron en una jornada dedicada a abordar la salud mental, la educación emocional y los riesgos psicosociales en los espacios laborales, instancia que buscó entregar herramientas para avanzar hacia entornos de trabajo más saludables y seguros.

 
La actividad contó con la exposición de Arnaldo Canales, psicólogo, especialista en educación emocional e impulsor de la Ley de Educación Emocional en Latinoamérica; y también con la participación de las autoridades laborales de la zona, la Mutual de Seguridad y los distintos actores que integran el Consejo Tripartito de Usuarios.

 
El especialista Arnaldo Canales, encargado de desarrollar la charla, relevó el papel de las emociones en los espacios laborales:

 
“Las emociones están permanentemente presentes en nuestros espacios de trabajo. No podemos dejar las emociones en la puerta cuando entramos a trabajar, ya que somos personas integrales. Por eso es importante aprender a reconocerlas, comprenderlas y gestionarlas. El desafío es que estos temas no queden solamente en una charla, sino que se transformen en cambios concretos en las conductas y en las relaciones que establecemos diariamente en nuestros distintos ámbitos”, señaló el experto.

 
Por su parte, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, valoró la convocatoria y señaló:
“La salud mental es hoy un tema fundamental en el mundo del trabajo. Tenemos que preocuparnos no solo de las condiciones físicas de seguridad, sino también del bienestar de las personas y de las relaciones que se generan en los lugares de trabajo. Esta importante convocatoria demuestra que existe interés por avanzar en esta materia”, recalcó.
A su vez, el gerente de Mutual de Seguridad en Punta Arenas, Luis Bradasic, destacó la importancia de abordar esta temática de manera transversal:

 
“Hemos instalado la importancia de abordar la salud mental en los espacios laborales, especialmente poniendo el foco en los riesgos psicosociales y en la necesidad de prevenirlos y tratarlos oportunamente. Esta charla entrega herramientas y reflexiones que ayudan a generar cambios personales y conductuales para construir mejores entornos laborales”, expuso Bradasic.

 
Finalmente, el director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia, explicó que la actividad surgió desde el trabajo del Consejo Tripartito de Usuarios:

 
“A partir de la información relacionada con las enfermedades mentales asociadas a la calificación de enfermedades profesionales, vimos la oportunidad de generar esta actividad, primero para conocer esta realidad y, luego, para entregar herramientas sobre cómo se viven y gestionan las emociones al interior de las empresas ya que la salud mental constituye uno de los grandes desafíos en materia de salud y seguridad en el trabajo, donde la normativa tal vez no sea suficiente para su abordaje y requiera una estrategia organizacional específica que supere los mínimos regulatorios”, comentó el director.
La alta convocatoria registrada reflejó el interés de los distintos actores del ámbito regional por adquirir herramientas para generar estrategias que permitan prevenir los riesgos psicosociales y mejorar las relaciones en el trabajo.

 
La jornada permitió así fortalecer el diálogo entre trabajadores, empleadores e instituciones, poniendo en el centro la prevención y la construcción de mejores entornos laborales en la región.

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