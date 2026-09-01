EXMINISTRO CARLOS MLADINIC LLAMA A FORTALECER LA DEFENSA ANTE ESCENARIO ESTRATÉGICO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El economista y exministro analizó esta mañana en Buenos Días Región la situación económica del país, el empleo, el déficit fiscal y el escenario estratégico en torno al Estrecho de Magallanes. A su juicio, Chile debe abordar con mayor seriedad tanto sus desafíos económicos estructurales como la renovación de sus capacidades de defensa.

El economista, político y exministro Carlos Mladinic Alonso abordó esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, distintos aspectos de la contingencia nacional, con especial atención en la evolución de la economía chilena, las perspectivas de crecimiento y empleo, el déficit fiscal y el escenario estratégico que se ha generado en torno al Estrecho de Magallanes.

En materia económica, Mladinic sostuvo que todavía es prematuro evaluar completamente los efectos de las recientes modificaciones tributarias, aunque manifestó reparos respecto de las expectativas que se han generado en torno a sus resultados.

El exministro señaló que uno de los problemas que Chile ha arrastrado durante los últimos gobiernos es la tendencia a sobreestimar los ingresos fiscales, particularmente los tributarios, situación que podría terminar presionando las cuentas públicas.

“Creo que están volviendo a repetir lo mismo, vamos a tener sobreestimados los ingresos, pero los gastos que se hacen de acuerdo a esos ingresos estimados se van a hacer, por lo tanto vamos a generar un mayor déficit y probablemente terminemos con una deuda externa algo mayor. Que es la que veníamos teniendo”, afirmó.

Mladinic también puso énfasis en una situación que, según explicó, requiere mayor análisis: la menor relación que actualmente existe entre crecimiento económico y generación de empleo.

“No se da la relación que siempre se daba que el crecimiento era condición suficiente para un mayor empleo. O sea, mira, no hay empleo porque no hay crecimiento. Y eso no se está dando, no hay una relación muy fuerte entre crecimiento y empleo y creo que todavía no se han hecho todos los estudios suficientes como para saber por qué esta razón”, sostuvo.

A su juicio, una de las explicaciones podría encontrarse en las habilidades y capacidades con que cuentan actualmente los trabajadores chilenos, planteando que el sistema educacional tendría un papel relevante en este fenómeno.

“Probablemente el tema educacional sea fuerte en eso, aunque la gente esté buscando más habilidades, más capacidades que no están presentes hoy día con la educación que tienen los trabajadores chilenos, pero eso merece más análisis”, indicó.



Un año de bajo crecimiento



Respecto de las perspectivas para lo que resta de 2026, Mladinic fue particularmente cauteloso. Considerando que ya se ha avanzado en buena parte del año, estimó que no se debería esperar un fuerte repunte durante los últimos meses.

“Lo concreto que este año es un año muy malito”, afirmó durante la entrevista.

El economista explicó que algunos indicadores podrían mostrar una mejoría hacia el cierre del año debido a las bases de comparación, particularmente en el sector minero, recordando el impacto que tuvo el accidente ocurrido en El Teniente durante el año anterior sobre las cifras de producción.

Sin embargo, sostuvo que aquello no necesariamente significará un cambio estructural en el ritmo de crecimiento de la economía chilena.

“Con todo no debería esperar un crecimiento con muy buen crecimiento en este última etapa del año, un crecimiento que bordee el 1%, lo cual está muy por lejos de lo que necesitamos para volver a ser el país dinámico que teníamos”, planteó.

En este contexto, Mladinic cuestionó que la reducción de impuestos a las empresas pueda ser considerada por sí sola como una fórmula suficiente para generar mayor crecimiento.

“No es una receta infalible”, afirmó, señalando que si bien existen experiencias internacionales en las que reducciones tributarias han coincidido con períodos de mayor crecimiento, resulta difícil atribuir exclusivamente esos resultados a la disminución de impuestos.

A su juicio, Chile debería concentrarse también en desafíos estructurales como la productividad, la situación demográfica y la participación laboral femenina.

“Faltan todavía hacer cosas más permanentes de la economía chilena, como es preocuparse del tema demográfico, preocuparse del tema de la productividad que está abajo hace mucho tiempo, preocuparse del tema de por qué seguimos siendo un país que incorpora pocas mujeres a la fuerza laboral”, sostuvo.



Déficit fiscal e inversión



El exministro también abordó la situación de las finanzas públicas. Si bien descartó que Chile atraviese una situación fiscal dramática, sí manifestó preocupación por la trayectoria que ha seguido el endeudamiento.

“Si bien no es dramática, como lo ha insistido Vittorio Corbo, Roberto Zahler y otros, porque comparado con el resto del mundo y de América Latina, no es dramática. Sí ha venido trayendo una trayectoria de alza que es preocupante y por lo tanto tenemos que estar alerta a no volver a soltarnos las trenzas. El tema del déficit fiscal”, señaló.

En este punto, planteó que una eventual reducción del gasto público no debería concentrarse exclusivamente en la inversión.

Mladinic sostuvo que reducir el gasto de capital puede resultar atractivo por los grandes montos involucrados, pero advirtió que las obras públicas también generan empleo, infraestructura y capacidad productiva para el país.

Como alternativa para estimular la inversión privada, mencionó la posibilidad de implementar mecanismos de depreciación inmediata para determinados bienes de capital.

“Cuando una empresa compra una maquinaria para hacer una inversión, se la autorice inmediatamente a cargar esa maquinaria como un costo, de manera que disminuya la utilidad y haya un incentivo a la empresa para que haga esa inversión”, explicó.



La preocupación por el Estrecho de Magallanes



Uno de los momentos centrales de la conversación se produjo al abordar los recientes episodios vinculados al Estrecho de Magallanes, la relación con Argentina y el escenario geopolítico internacional.

Consultado por situaciones como la instalación y posterior retiro de un módulo en el sector del Hito 1 y la difusión de imágenes asociadas a una eventual operación anfibia en el Estrecho, Mladinic sostuvo inicialmente que no consideraría particularmente preocupantes este tipo de episodios si se analizaran exclusivamente desde la relación bilateral entre Chile y Argentina.

Recordó que ambos países poseen una extensa frontera y que históricamente han existido períodos de tensión vinculados a interpretaciones territoriales.

Sin embargo, planteó que su preocupación aumenta al incorporar el papel de Estados Unidos en la discusión sobre espacios marítimos considerados estratégicos.

“No me preocuparía si fuera solo con Argentina, pero mi preocupación hoy día no es solo con Argentina, sino que ha hecho ruido Estados Unidos en esto”, afirmó.

El exministro hizo referencia a las declaraciones y posiciones estadounidenses respecto del Canal de Panamá y Groenlandia, señalando que Washington ha otorgado especial importancia estratégica a determinados territorios y rutas.

“No me extrañaría que tenga alguna idea similar con el Estrecho de Magallanes y eso, por cierto, es más preocupante que nuestras escaramuzas con Argentina”, sostuvo.



“20 años es demasiada demora”



A partir de este escenario, Mladinic puso sobre la mesa otro aspecto que, a su juicio, requiere una discusión nacional: la inversión en defensa.

El economista afirmó que Chile no ha realizado inversiones importantes para renovar sus capacidades de defensa desde hace aproximadamente dos décadas, situación que considera necesario revisar.

“Chile no ha hecho inversiones importantes en sus equipos de defensa desde el gobierno del presidente Lagos y eso ya hace algún tiempo”, manifestó.

Posteriormente fue aún más categórico al dimensionar el período transcurrido.

“De hace 20 años que Chile no hace algún plan de renovación de sus distintos elementos de defensa de manera importante”, afirmó.

Mladinic reconoció que la discusión sobre recursos públicos destinados a defensa inevitablemente entra en tensión con otras necesidades sociales y de infraestructura. Para ejemplificarlo, recordó la clásica disyuntiva económica entre “cañones y mantequilla”.

Sin embargo, sostuvo que el país no debería transformar la discusión en una falsa dicotomía.

“De repente uno tiene que saber que para que el pueblo goce, use y tenga buena mantequilla tiene que tener algo de cañones que es todo un equilibrio”, señaló.

En esa línea, planteó que el fortalecimiento de la defensa no significa necesariamente promover una carrera armamentista, sino mantener capacidades adecuadas frente a eventuales escenarios internacionales.

“Nuestro relato y nuestra vocación como país siempre ha sido una vocación por la paz. Pero eso requiere ciertos equilibrios y eso hay que reconocerlo y actuar en consecuencia con templanza, con prudencia, pero hacerlo”, afirmó.

El exministro consideró que el tema debería ser incorporado seriamente al debate político y parlamentario.

“Esto debiera estar en la discusión del Parlamento y los políticos y en serio”, sostuvo, agregando que la discusión debe evitar el populismo y las simplificaciones.

En relación con el financiamiento de las Fuerzas Armadas, también valoró el cambio en el mecanismo asociado a la Ley del Cobre, aunque señaló que los compromisos establecidos deben cumplirse.

“Qué hacer un presupuesto plurianual para las Fuerzas Armadas y hacerlo cumplir, digamos y no estar encontrando excusas para no hacerlo”, planteó.



Una mirada productiva para las regiones



Finalmente, la conversación abordó el desafío de generar actividad económica e industria en regiones, particularmente frente a la necesidad de crear empleos y aprovechar los recursos naturales disponibles.

Mladinic cuestionó la idea de que desarrollar industria necesariamente signifique instalar grandes plantas manufactureras destinadas a producir bienes de consumo.

Como ejemplo, mencionó la experiencia de Tierra del Fuego argentina y sostuvo que un modelo industrial basado fuertemente en subsidios puede terminar siendo poco sostenible.

En contraposición, propuso avanzar hacia una “plataforma productiva”, aprovechando las cadenas de suministro y conocimiento asociadas a sectores estratégicos.

En el caso del litio, planteó además revisar el régimen que limita su concesibilidad y aprovechar la actual ventana de precios para generar beneficios para el Estado.

“Concesionemos que lleguen empresas privadas y que el fisco reciba porque el litio es de todos los chilenos que todos los chilenos recibamos lo que corresponde, pero que se invierte y se produzca Chile en el momento que está en un apogeo de precio que tal vez no dura mucho tiempo”, afirmó.

La entrevista también permitió retomar el documento “El invierno demográfico en la región de Magallanes”, elaborado por Mladinic y disponible para consulta a través de la plataforma de Polar Comunicaciones, trabajo que aborda uno de los desafíos estructurales que enfrenta la región en materia poblacional.

Así, durante su participación en Buenos Días Región, el economista y exministro entregó una mirada que combinó la coyuntura económica nacional con desafíos de largo plazo, poniendo especial énfasis en productividad, empleo, situación fiscal, inversión y el escenario estratégico que enfrenta Chile en el extremo austral.





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