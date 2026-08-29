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29 de agosto de 2026

LABORATORIO DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES ABRIRÁ SUS PUERTAS A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

Y tú ¿Qué opinas?

PAULA BUSTOS

El Laboratorio de Aprendizaje de la Universidad de Magallanes tendrá una jornada de visita abierta a toda la comunidad el próximo viernes 4 de septiembre, entre las 15:00 y las 17:00 horas, en el Pabellón de Pedagogías de la casa de estudios. La actividad permitirá conocer este espacio interactivo sin necesidad de reserva.

En conversación con ¿Y tú qué opinas?, Paula Bustos, gestora comunitaria del Laboratorio de Aprendizaje, explicó que el espacio se construye a partir del trabajo colaborativo con docentes de distintas áreas y niveles educativos. Las temáticas y metodologías son desarrolladas considerando sus experiencias y aportes, para transformar contenidos en experiencias interactivas dirigidas a personas de distintas edades.

Una de las participantes es Lorena Bello, educadora de párvulos del Instituto Don Bosco, quien destacó el valor de la curiosidad y la indagación desde la primera infancia. Como ejemplo, relató una experiencia con estudiantes de nivel de transición 2 basada en la observación de aves, donde los niños realizaron registros, elaboraron gráficos y formularon nuevas preguntas a partir de lo observado.

El Laboratorio de Aprendizaje mantiene además un trabajo interdisciplinario que reúne a docentes de áreas como lenguaje, historia y física, junto con estudiantes que participan como monitores desde carreras como pedagogía, medicina e ingeniería informática. Según explicó Bustos, esta diversidad permite enriquecer las experiencias y acercar contenidos vinculados a ciencia, salud y neurociencia de manera comprensible e interactiva.

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, ambas invitadas también relevaron la importancia de que los docentes mantengan espacios de colaboración, reflexión y aprendizaje permanente. La jornada abierta del viernes 4 de septiembre busca acercar esta experiencia a las familias y a la comunidad, con visitas entre las 15:00 y las 17:00 horas, sin necesidad de reserva previa.






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