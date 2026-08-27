COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL SENADO PRIORIZARÁ 10 PROYECTOS CLAVE TRAS ACUERDO ENTRE EL SENADOR BIANCHI Y EL MINISTRO ARRAU

Tras sostener una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, senador Karim Bianchi, anunció la priorización y tramitación urgente de una serie de iniciativas para responder a las exigencias de seguridad de los ciudadanos el país.





​El parlamentario abordó la discusión en torno a eventuales modificaciones constitucionales planteadas en la agenda de seguridad, señalando que el foco debe estar en la gestión de calle y en las herramientas operativas.

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​"Debemos concentrar toda la energía legislativa en proyectos que tengan un impacto real e inmediato en las calles y no en debates abstractos. Acordamos con el Ejecutivo priorizar este catálogo de iniciativas porque nuestras policías y la ciudadanía necesitan herramientas concretas, mejor financiamiento y respaldo operativo hoy. La Comisión de Seguridad va a poner todo su esfuerzo y sesionará con la frecuencia que sea necesaria para despachar estas leyes con la urgencia que el país demanda", señaló el parlamentario.

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​En ese contexto, Bianchi entregó detalles de las iniciativas que serán prioridad en el trabajo legislativo de la comisión que lidera, considerando proyectos con foco en el fortalecimiento institucional, la fiscalización y el cumplimiento de sanciones (se adjunta minuta con detalles):

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1.- ​Modernización de la carrera de Carabineros de Chile

2.- ​Modernización de la Policía de Investigaciones (PDI)

3.- ​Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile (Incluye normas específicas sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para el personal penitenciario)

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4.- ​Ley Naín-Retamal 2.0

5.- ​Ley Anti Encapuchados

6.- ​Ley corta de Seguridad Municipal

7.- ​Ley Antibarricadas

8.- ​Ampliación e integración del Registro de ADN

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​Asimismo, el senador destacó la prioridad de resolver las iniciativas que se encuentran actualmente en Comisión Mixta:

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9.- ​Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)

10.- ​Ley de Inteligencia Económica que definirá el destino del levantamiento del secreto bancario

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​Junto con el compromiso de sesionar con la frecuencia que sea requerida para agilizar la tramitación de estas leyes, el legislador hizo un llamado a consolidar un gran acuerdo en la Ley de Presupuesto que asegure los recursos necesarios para el despliegue operativo.

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