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27 de agosto de 2026

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL SENADO PRIORIZARÁ 10 PROYECTOS CLAVE TRAS ACUERDO ENTRE EL SENADOR BIANCHI Y EL MINISTRO ARRAU

​El presidente de la instancia valoró que el Ejecutivo le quite la urgencia a las reformas constitucionales en la materia y reafirmó el compromiso de realizar las sesiones necesarias para acelerar el trámite de esta agenda legislativa

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Tras sostener una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, senador Karim Bianchi, anunció la priorización y tramitación urgente de una serie de iniciativas para responder a las exigencias de seguridad de los ciudadanos el país.

​El parlamentario abordó la discusión en torno a eventuales modificaciones constitucionales planteadas en la agenda de seguridad, señalando que el foco debe estar en la gestión de calle y en las herramientas operativas.

​"Debemos concentrar toda la energía legislativa en proyectos que tengan un impacto real e inmediato en las calles y no en debates abstractos. Acordamos con el Ejecutivo priorizar este catálogo de iniciativas porque nuestras policías y la ciudadanía necesitan herramientas concretas, mejor financiamiento y respaldo operativo hoy. La Comisión de Seguridad va a poner todo su esfuerzo y sesionará con la frecuencia que sea necesaria para despachar estas leyes con la urgencia que el país demanda", señaló el parlamentario.

​En ese contexto, Bianchi entregó detalles de las iniciativas que serán prioridad en el trabajo legislativo de la comisión que lidera, considerando proyectos con foco en el fortalecimiento institucional, la fiscalización y el cumplimiento de sanciones (se adjunta minuta con detalles):

1.- ​Modernización de la carrera de Carabineros de Chile
2.- ​Modernización de la Policía de Investigaciones (PDI)
3.- ​Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile (Incluye normas específicas sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para el personal penitenciario)

4.- ​Ley Naín-Retamal 2.0
5.- ​Ley Anti Encapuchados
6.- ​Ley corta de Seguridad Municipal
7.- ​Ley Antibarricadas
8.- ​Ampliación e integración del Registro de ADN

​Asimismo, el senador destacó la prioridad de resolver las iniciativas que se encuentran actualmente en Comisión Mixta:

9.- ​Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)
10.- ​Ley de Inteligencia Económica que definirá el destino del levantamiento del secreto bancario

​Junto con el compromiso de sesionar con la frecuencia que sea requerida para agilizar la tramitación de estas leyes, el legislador hizo un llamado a consolidar un gran acuerdo en la Ley de Presupuesto que asegure los recursos necesarios para el despliegue operativo.


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