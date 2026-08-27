27 de agosto de 2026
COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL SENADO PRIORIZARÁ 10 PROYECTOS CLAVE TRAS ACUERDO ENTRE EL SENADOR BIANCHI Y EL MINISTRO ARRAU
El presidente de la instancia valoró que el Ejecutivo le quite la urgencia a las reformas constitucionales en la materia y reafirmó el compromiso de realizar las sesiones necesarias para acelerar el trámite de esta agenda legislativa
EL MAYOR MONTO APROBADO EN EL SEIA: HNH ENERGY CONSIGUE PERMISO AMBIENTAL PARA PRODUCIR AMONÍACO VERDE A PARTIR DE 2030
El proyecto desarrollado por un consorcio conformado por Austria Energy, Ökowing y Copenhagen Infrastructure Partners (CPI) cuenta con una inversión de US$ 11.000 millones y demoró en tramitación ambiental un poco más de dos años. Se prevé que su construcción inicie el 2027 para arrancar la producción comercial el segundo semestre de 2030.
El proyecto desarrollado por un consorcio conformado por Austria Energy, Ökowing y Copenhagen Infrastructure Partners (CPI) cuenta con una inversión de US$ 11.000 millones y demoró en tramitación ambiental un poco más de dos años. Se prevé que su construcción inicie el 2027 para arrancar la producción comercial el segundo semestre de 2030.