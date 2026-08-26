DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA INVITA A FERIA VOCACIONAL Y LABORAL A REALIZARSE EN PUERTO WILLIAMS

Previo a la realización de la Feria Vocacional y Laboral que se desarrollará este miércoles 26 de agosto en Puerto Williams, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, encabezó una jornada de difusión de esta actividad en ciertos puntos de la ciudad.

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Durante la instancia, el equipo recorrió el sector comercial de la ciudad y visitó el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, entregando información e invitando a la comunidad a participar de esta instancia, especialmente a estudiantes, jóvenes, trabajadores y personas interesadas en conocer las distintas alternativas disponibles para su desarrollo académico y laboral.

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La máxima autoridad provincial destacó la importancia de generar espacios que permitan a la comunidad conocer directamente las oportunidades existentes en materia de educación, capacitación y empleo. "Queremos invitar a toda la comunidad de Puerto Williams, especialmente a nuestros estudiantes y a quienes están buscando nuevas oportunidades, a participar en esta Feria Vocacional y Laboral. Será una instancia muy valiosa para conocer distintas alternativas de estudios superiores, capacitación y empleo, y para acercar estas oportunidades a nuestra comunidad", señaló.

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La feria se realizará entre las 15:00 y las 18:00 horas, en la Sala de Uso Múltiple, ubicada en calle Yelcho 130.

Participarán instituciones de educación superior como la Universidad de Magallanes, Universidad Austral, Universidad de Los Lagos y el Centro de Formación Técnica de Magallanes, además de representantes de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea de Chile —entre las 15:00 y 16:00 horas—, Carabineros, Policía de Investigaciones, BancoEstado, DGAC, Conaf, Senapred, Prodemu, Hospital Comunitario Cristina Calderón, Edelm ag, Hotel The Cormorant at 55 South, Fundación Antarctica21 y Cedena Puerto Williams.





La actividad es organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, en el marco del programa Gobierno en Terreno, y cuenta con la colaboración de DAP, Hotel The Cormorant at 55 South, Hotel Forjadores, Aguas Magallanes y Edelmag.