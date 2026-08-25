APS REFUERZA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO Y VAPEO ENTRE ADOLESCENTES DURANTE EL MES DE LA JUVENTUD

En el marco del Mes de la Juventud, los equipos de Atención Primaria de Salud (APS) de Punta Arenas reforzaron el llamado a prevenir el consumo de tabaco y dispositivos electrónicos entre adolescentes, poniendo especial énfasis en la necesidad de entregar información confiable y derribar los mitos asociados al uso de vapeadores.

El tema fue abordado esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde participaron Catherine Levet, encargada del CECOSF Río Seco, y Miriam Díaz, kinesióloga de la Sala IRA del CESFAM 18 de Septiembre. Ambas profesionales explicaron las acciones que desarrolla la atención primaria con adolescentes y los riesgos que implica la inhalación de sustancias presentes tanto en cigarrillos tradicionales como en dispositivos electrónicos.

Catherine Levet explicó que el trabajo con adolescentes forma parte de las prestaciones habituales de la atención primaria y que se busca abordar este período de la vida desde una perspectiva integral, no solamente cuando existe una enfermedad.

“Nosotros como atención primaria ya hace varios años hemos estado trabajando con los adolescentes de forma más integral. Ellos son parte de nuestra cartera de prestaciones, o sea, los controles integrales del adolescente y además también tenemos los espacios amigables”, señaló.

Estos espacios funcionan durante la extensión horaria, entre las 17:00 y las 20:00 horas, y cuentan con profesionales de distintas áreas, entre ellos matrona, nutricionista y psicólogo. Durante agosto, una de las principales materias abordadas por los equipos ha sido precisamente la prevención del consumo de tabaco y dispositivos electrónicos.

En este contexto, Miriam Díaz destacó que la labor de la kinesiología dentro de la atención primaria no se limita a la rehabilitación musculoesquelética, sino que también contempla un importante componente respiratorio y preventivo.

“La kinesiología, como bien dices, es súper integral. Puede trabajarse en el área musculoesquelética, neurológica, deportiva, piso pélvico, embarazadas, respiratorio y en el área que ahora nos convoca que es el tabaquismo”, explicó.

La profesional detalló además el funcionamiento de las Salas IRA, destinadas a la atención de niños, niñas y adolescentes desde los primeros meses de vida hasta los 19 años, abordando tanto patologías respiratorias agudas como enfermedades crónicas.

“La Sala IRA es la sala donde se atienden las personas infantiles y adolescentes desde cero meses hasta 19 años de edad, en las cuales se atienden patologías agudas y crónicas”, indicó Díaz, agregando que entre las consultas se encuentran cuadros como bronquitis, neumonía, rinofaringitis y síndromes bronquiales obstructivos recurrentes.

La kinesióloga explicó que durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios aumenta considerablemente la demanda de atención, especialmente entre mayo y julio. Posteriormente, hacia fines de julio, agosto y septiembre, vuelven a adquirir relevancia las consultas relacionadas con patologías crónicas como el asma y las crisis asociadas a alergias.

Vapeadores: una alternativa que no está exenta de riesgos

Uno de los principales puntos abordados durante la conversación fue la percepción de que los vapeadores serían una alternativa menos perjudicial que el cigarrillo convencional o que podrían utilizarse como una herramienta para dejar de fumar.

Al respecto, Miriam Díaz fue enfática en señalar que los dispositivos electrónicos no están libres de riesgos.

“Los vapeadores en sí tienen sustancias químicas, partículas, metales pesados, nicotina, muchos de esos, los cuales son muy dañinos, muy dañinos para la salud”, sostuvo.

La profesional explicó que existe una amplia variedad de líquidos y dispositivos, con diferentes concentraciones y componentes, pero que la presencia de nicotina constituye uno de los elementos que puede generar dependencia.

“Dependiendo del líquido que estén comprando, hay diversidad tanto de aromas, de sabores, de diseños y hay algunos que traen menos nicotina y otros más nicotina, pero finalmente la nicotina es la que genera la dependencia”, afirmó.

Desde el CECOSF Río Seco, Catherine Levet agregó que, si bien se ha observado una disminución del consumo de tabaco, paralelamente se ha producido un aumento en el uso de vapeadores y otros dispositivos electrónicos, particularmente entre adolescentes.

“La se ha visto una disminución del consumo de tabaco, pero también un aumento del consumo de los vapeadores de estos dispositivos electrónicos”, señaló.

La profesional atribuyó parte de este fenómeno al atractivo visual de estos productos y a su presencia en distintos espacios de comunicación, particularmente redes sociales, situación que puede influir en adolescentes que todavía no cuentan con información suficiente respecto de sus efectos.

“Los adolescentes sin tener la información quizás adecuada, tienden a consumir este tipo de sustancias a través de los vapeadores”, explicó Levet.

En esa línea, recalcó que incluso aquellos dispositivos que no contienen nicotina pueden incorporar sustancias perjudiciales para el organismo.

“Algunos no tienen nicotina, como dice Miriam, pero sí, todos tienen sustancias que son nocivas y dañinas para la salud. Nuestros pulmones no están hechos para inhalar este tipo de sustancia, entonces sí o sí, provocan algún daño”, afirmó.

Impacto respiratorio y recuperación de enfermedades

La preocupación de los equipos de salud también se relaciona con el impacto que puede tener el consumo de cigarrillos y vapeadores sobre las vías respiratorias, especialmente en una región donde durante buena parte del año existe una importante circulación de virus respiratorios.

Díaz explicó que las sustancias presentes en estos productos pueden generar irritación respiratoria y favorecer síntomas como tos, además de afectar a personas que presentan enfermedades respiratorias previas.

“Las sustancias químicas que contienen los vapeadores o los cigarrillos tradicionales son altamente irritantes para las vías respiratorias, provocan más tos seca los vapeadores en mucho menos tiempo”, señaló.

La kinesióloga agregó que incluso después de períodos relativamente breves de consumo pueden aparecer síntomas y que también se pueden observar efectos sobre otros parámetros del organismo.

“De repente muy pocos usos, pocos días que ya lo están ocupando ya generan síntomas, como por ejemplo, la irritabilidad de la vía respiratoria, la tos seca. Aumentan la ansiedad, aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial”, sostuvo.

En el caso de personas que padecen asma, la profesional advirtió que el consumo de estos productos puede dificultar el adecuado control de la enfermedad.

“Las personas que también tienen asma, por ejemplo, y más encima vapean y o fuman cigarrillos tradicionales, empeora su condición de control”, afirmó.

Por ello, uno de los principales desafíos identificados por las profesionales es entregar información clara y basada en evidencia, especialmente frente a contenidos que circulan en internet y redes sociales.

La importancia de la prevención durante la adolescencia

Para Levet, la adolescencia constituye una etapa especialmente importante para intervenir preventivamente, debido a que durante este período se comienzan a consolidar hábitos que pueden mantenerse posteriormente durante la vida adulta.

“Este hábito que adquieren ahora en la adolescencia, tiene más posibilidades de perpetuarse en el futuro, entonces es el momento para prevenir y para actuar”, enfatizó.

La profesional también destacó que uno de los principales desafíos consiste en enfrentar la gran cantidad de información disponible en internet, donde pueden coexistir antecedentes correctos con afirmaciones que no cuentan con respaldo suficiente.

“Para eso más que nada es entregar información correcta, fidedigna. En estos casos a los estudiantes, a los adolescentes que muchas veces en redes sociales y en internet hay mucha información, pero no toda es real”, explicó.

En ese sentido, las profesionales llamaron a los adolescentes a consultar directamente con los equipos de salud ante dudas relacionadas con el consumo de tabaco, vapeadores u otras materias vinculadas a su bienestar.

Familia y entorno cercano cumplen un rol clave

Durante la entrevista también se puso énfasis en el papel que cumplen padres, madres, apoderados y otros integrantes del entorno cercano en la prevención.

Catherine Levet sostuvo que la prevención no debe concentrarse exclusivamente en los adolescentes, sino que requiere involucrar a todo el grupo familiar.

“Nosotros igual invitamos a la prevención del consumo de estas cosas, de estos productos y más en esta edad, en esta edad están adquiriendo hábitos”, señaló.

Por su parte, Miriam Díaz recalcó que el ejemplo cotidiano de los adultos puede influir directamente en las conductas que adoptan los jóvenes.

“Es fundamental que la familia esté también consciente de los riesgos. Entonces llamamos no solamente los adolescentes a no consumir tabaco y dispositivos electrónicos, sino también a los padres y a la familia a dar el ejemplo a nuestra juventud”, afirmó.

La profesional agregó que resulta importante establecer espacios de confianza donde los adolescentes puedan conversar con sus familias sobre estos temas y recibir orientación sin temor.

“Muchas veces el adolescente va a querer vapear, va a querer fumar, pero porque también lo está viendo en su círculo cercano”, explicó.

Atención primaria dispone de espacios de orientación

Las profesionales destacaron que los adolescentes pueden acceder a distintos dispositivos de atención primaria para recibir orientación y apoyo, tanto en materia de prevención del consumo de tabaco como frente a otras situaciones que puedan afectar su salud.

Catherine Levet explicó que la puerta de entrada puede ser cualquier establecimiento de atención primaria donde el adolescente esté inscrito, pudiendo solicitar orientación y controles integrales.

“La ruta de entrada a cualquier establecimiento de atención primaria estaría inscrito. La mayoría de los adolescentes ya lo están porque de su periodo de infancia lo estaban, entonces se pueden acercar a cualquier SOME, que son los servicios de orientación médica y estadística, y ahí están disponibles las horas para las consejerías”, indicó.

Además, señaló que los controles de salud integral para adolescentes están disponibles en los distintos centros de salud, tanto durante el horario diurno como en extensión horaria.

Las profesionales también destacaron que los adolescentes pueden acceder a consejerías individuales y familiares, mientras que los espacios amigables cuentan con profesionales como psicólogos que pueden contribuir a resolver dudas y abordar factores de riesgo.

Díaz, en tanto, hizo un llamado a los jóvenes a utilizar estos espacios de manera voluntaria y confidencial.

“Una invitación a todos los adolescentes que es importante que ellos puedan acudir de forma voluntaria, de forma confidencial a realizar sus controles, donde nosotros también pesquisamos cualquier factor de riesgo que pueda afectar su salud y su desarrollo”, manifestó.

El llamado se da en un contexto nacional donde la preocupación por el consumo de dispositivos electrónicos entre adolescentes ha adquirido especial relevancia. Según los antecedentes mencionados durante el programa, los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes, aplicada a adolescentes de entre 13 y 15 años en 16 regiones del país, mostraron que uno de cada tres declaró haber utilizado alguna vez un cigarrillo electrónico o vapeador, mientras que un 14,8% señaló haber utilizado vapeadores con nicotina durante el último mes.

Frente a este escenario, desde la Atención Primaria de Salud reiteraron que la prevención requiere un trabajo multidisciplinario y sostenido, donde participen profesionales, familias y comunidades educativas, pero también donde los propios adolescentes tengan acceso a información confiable y espacios seguros para plantear sus inquietudes.

En el marco del Mes de la Juventud, Catherine Levet y Miriam Díaz extendieron finalmente la invitación a los jóvenes de Punta Arenas a acercarse a los centros de salud, controles integrales, Salas IRA, espacios amigables y consejerías disponibles, con el objetivo de resolver dudas, identificar factores de riesgo y recibir acompañamiento profesional frente al consumo de tabaco y dispositivos electrónicos.





​

