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20 de agosto de 2026

SEREMI DE SALUD REFUERZA MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE DETECCIÓN DE CASOS DE NOROVIRUS EN MAGALLANES

La Autoridad Sanitaria informó que los casos identificados corresponden principalmente a población infantil y que, hasta el momento, no se han registrado cuadros graves.

Seremi Salud Informa

​La SEREMI de Salud de Magallanes informa que se han detectado casos de norovirus en la región, tras la identificación de personas que han presentado cuadros gastrointestinales, principalmente niños y niñas en edad preescolar y escolar.
Los casos corresponden tanto a Punta Arenas como a Puerto Natales, los que han evolucionado favorablemente, requiriendo manejo ambulatorio y sin registrarse casos graves. No obstante, algunos pacientes han presentado cuadros intensos, caracterizados principalmente por vómitos y diarrea.

 
Ante esta situación la Autoridad Sanitaria reforzó la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles brotes y focalizar las acciones que sean necesarias. Asimismo, los equipos de fiscalización mantendrán el monitoreo de las condiciones ambientales en aquellos entornos considerados de mayor riesgo.

 
El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que “hemos detectado la presencia de norovirus, que es un virus de efecto gastrointestinal que puede provocar diarreas y vómitos, con los riesgos que ello puede significar en personas como niños pequeños de edad preescolar y escolar, como también adultos mayores, sobre todo por la deshidratación. Por eso estamos realizando vigilancia epidemiológica y también reforzando recomendaciones que la población ya conoce, sobre todo el manejo adecuado de los alimentos, el lavado de manos antes de prepararlos, la desinfección de las superficies y el lavado de manos después de ir al baño. Reforzar también estas medidas en los lugares de trabajo, en los establecimientos educacionales preescolares y escolares, y en nuestros hogares. Además, si hay niños que presentan síntomas gastrointestinales no deben asistir a los jardines para evitar el contagio a otros niños”.

 
Agregó que “los casos detectados en Magallanes han sido casos leves con tratamiento ambulatorio donde se ha reforzado sobre todo la hidratación de los pacientes y el control de los síntomas, por lo tanto, no es una situación hoy día significativa de riesgo, pero sí debemos implementar estas medidas de precaución”.

 
El norovirus es altamente contagioso y puede afectar a personas de todas las edades. Debido a su facilidad de transmisión, puede propagarse rápidamente en espacios donde existe convivencia o contacto estrecho entre personas, como establecimientos educacionales, hogares, residencias y lugares de trabajo.

 
El contagio ocurre principalmente por vía fecal-oral y puede producirse mediante el consumo de agua o alimentos contaminados, el contacto directo con una persona infectada o con superficies y objetos contaminados. Además, pequeñas partículas generadas durante episodios de vómitos pueden contaminar superficies cercanas.

 
Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus y los más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea y dolor o molestias abdominales. También pueden presentarse fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. En la mayoría de las personas, el cuadro es autolimitado y suele durar entre uno y tres días. La principal complicación es la deshidratación producto de los vómitos y la diarrea, por lo que se debe prestar especial atención a niños y niñas pequeños, personas mayores y personas inmunosuprimidas.

 
Lavado de manos, principal medida de prevención

 
Frente a la circulación del virus, la SEREMI de Salud enfatizó que una de las medidas más importantes es el lavado frecuente y correcto de manos con agua y jabón, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales y antes de preparar, manipular o consumir alimentos.

 
En el caso del norovirus, el alcohol gel no reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. Puede utilizarse de manera complementaria cuando estos elementos no estén disponibles inmediatamente, realizando el lavado de manos tan pronto como sea posible. También se recomienda lavar adecuadamente frutas y verduras, cocinar completamente los alimentos que lo requieran y evitar que las personas que presentan síntomas preparen o manipulen alimentos para otras personas.
Otra medida fundamental es reforzar la limpieza y desinfección de baños, mudadores, superficies y utensilios que puedan haber estado en contacto con vómitos o deposiciones. Asimismo, se deben lavar las prendas y ropa de cama que puedan haberse contaminado, evitando sacudirlas, y eliminar adecuadamente los pañales utilizados.

 
La Autoridad Sanitaria recordó además que, aun cuando los síntomas hayan finalizado, es importante mantener rigurosamente las medidas de higiene, debido a que el virus puede continuar eliminándose a través de las deposiciones hasta dos semanas después.

 
¿Cuándo consultar?

 
Ante un cuadro de vómitos y diarrea, es fundamental mantener una adecuada hidratación, consumiendo líquidos en pequeñas cantidades y de manera frecuente para reponer las pérdidas. Los cuadros leves pueden manejarse inicialmente en el hogar, manteniendo vigilancia sobre su evolución.

 
Se debe consultar oportunamente en un establecimiento de salud si los vómitos o la diarrea aumentan en frecuencia o intensidad, persisten en el tiempo, aparecen signos de deshidratación (como disminución de la orina, boca seca, decaimiento marcado o mareos), se observa sangre en las deposiciones o existe un deterioro del estado general.

 
La SEREMI de Salud reiteró que la situación se mantiene bajo vigilancia y que, considerando la alta capacidad de transmisión del norovirus, es importante que la comunidad esté informada y adopte medidas de autocuidado.

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