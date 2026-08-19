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19 de agosto de 2026

SUBJEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO REALIZÓ REVISTA INSPECTIVA A LA IVª BRIGADA AÉREA

​La actividad permitió al Vicealmirante Juan Pablo Marín Fernández conocer en terreno las capacidades de la Unidad como componente de la Fuerza Aérea de Chile del Comando Conjunto Austral

subjefefachIVbrigada

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

Con el propósito de verificar en terreno las capacidades de los componentes que integran el Comando Conjunto Austral (CCA), el viernes 14 de agosto el Subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), Vicealmirante Juan Pablo Marín Fernández, realizó una revista inspectiva a la IVª Brigada Aérea, en la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas.

Durante la actividad, el Vicealmirante Marín fue recibido por el Jefe del Estado Mayor de la IVª Brigada Aérea, Coronel de Aviación (A) Sergio Padilla, participando posteriormente en una reunión junto a los Comandantes de las Unidades Tácticas y Oficiales Asesores de la Unidad. En esta instancia se expusieron antecedentes relacionados con las capacidades disponibles y el aporte que realiza la Brigada al cumplimiento de las tareas asignadas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Como parte de la revista, el Subjefe del EMCO recorrió una exposición estática que permitió conocer diferentes medios aéreos y especialidades que forman parte de las capacidades de la IVª Brigada Aérea. En la oportunidad, pudo apreciar las aeronaves DHC-6 Twin Otter, Bell-412 y F-5 Tigre III, junto con sus respectivas tripulaciones.

La jornada concluyó con la presentación de distintas capacidades del personal de la Unidad. Observadores Terrestres del Grupo de Telecomunicaciones y Detección N.° 33 y Comandos de Aviación del Grupo de Aviación N° 6 dieron a conocer sus respectivos equipamientos y funciones, incluyendo las capacidades asociadas a las labores de Búsqueda, Salvamento y Rescate (PARASAR).

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