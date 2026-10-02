AUTORIDADES Y SECTOR PRIVADO COORDINAN RESPUESTA ANTE EVENTUALES EMERGENCIAS DURANTE TEMPORADA DE CRUCEROS EN PUERTO WILLIAMS

​De cara al inicio de una nueva temporada de cruceros, autoridades provinciales, representantes de organismos vinculados a la respuesta ante emergencias y del sector privado, realizaron una visita al Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, con el objetivo de conocer en terreno sus capacidades de atención y fortalecer la coordinación frente a eventuales emergencias que involucren a pasajeros o tripulantes de las naves que recalarán en la ciudad más austral del mundo.





La instancia contó con la participación de personal de urgencias del hospital, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar; el director del recinto hospitalario, Jaime Arteaga; representantes de Senapred, Royal Caribbean y Hotel The Cormorant at 55 South, además de Milenko Buljan, gerente de la agencia marítima Shackleton's Way, empresa que presta servicios a distintas líneas de cruceros que operan en la zona, entre ellas Silversea.





Durante el recorrido se abordaron aspectos relacionados con la atención médica, capacidad de respuesta de las ambulancias, eventuales derivaciones y traslados, además de los procedimientos administrativos asociados a la atención de pasajeros extranjeros.

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El delegado Moncada destacó la importancia de esta coordinación entre el sector público y privado, especialmente ante el aumento de recaladas que se espera para la temporada. "Para nosotros es muy importante esta situación, porque tanto la empresa de cruceros como la gente operadora se han comprometido con distintas instituciones de la comunidad para asumir cualquier costo que signifique atender a un paciente de los cruceros", señaló.





En ese sentido, explicó que el compromiso considera los gastos asociados a la atención médica, utilización de insumos y eventuales evacuaciones. "Si un paciente necesita una atención médica y esto requiere la utilización de insumos, ellos van a responder por el costo que eso signifique. Si tiene que ser evacuado eventualmente a Punta Arenas, ellos como empresa van a asumir el costo de trasladarlo", agregó.

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El director del Hospital Comunitario Cristina Calderón, Jaime Arteaga, valoró la instancia como una oportunidad para identificar las capacidades existentes y aquellas áreas que pueden ser fortalecidas antes del inicio de la temporada. "Fue una reunión intersectorial muy productiva, en donde pudimos visualizar qué es lo que tenemos y qué es lo que hay que mejorar, por lo tanto, vamos a estar más preparados para recibir este aumento de población flotante en nuestra comunidad", indicó.





Entre los compromisos abordados se encuentra el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de urgencia mediante insumos y apoyo para uno de los móviles de ambulancia, además de la coordinación administrativa para la atención de usuarios extranjeros y sus eventuales derivaciones o aerotraslados.

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Asimismo, la agencia marítima Shackleton's Way manifestó su disposición a colaborar con un curso de inglés para funcionarios del hospital que mantienen contacto directo con pacientes extranjeros, considerando que una parte importante de los pasajeros y tripulantes de los cruceros son angloparlantes.





"Es un compromiso que tiene a los funcionarios muy contentos y que permite potenciar de alguna manera todo nuestro accionar y las herramientas que tenemos para actuar de la mejor manera frente a las atenciones de extranjeros", explicó Arteaga.

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Por su parte, el gerente de Shackleton's Way, Milenko Buljan, destacó que la coordinación permitió conocer las capacidades y procedimientos disponibles en Puerto Williams y establecer con claridad los canales de acción frente a una eventual emergencia. "Ante una urgencia ya se sabe cuáles son los canales operativos y administrativos que hay que seguir y eso nos ayuda a todos", manifestó.





La agencia marítima indicó además que los gastos médicos, medicamentos y eventuales evacuaciones de pasajeros o tripulantes serán asumidos a través de la empresa, evitando que estas atenciones representen una carga para el sistema de salud local.

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La primera recalada de la temporada está prevista para el 17 de octubre, dando inicio a un período que contempla la llegada de cruceros a Puerto Williams durante los próximos meses. La coordinación entre los distintos actores continuará durante la temporada, con el objetivo de evaluar las respuestas implementadas y detectar nuevas oportunidades de mejora.