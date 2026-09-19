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19 de septiembre de 2026

FIESTA DE LA CHILENIDAD REUNIÓ A LA COMUNIDAD EN PUERTO WILLIAMS

​La inauguración de las fondas de la Fiesta de la Chilenidad 2026 reunió a familias, vecinos y visitantes con música, gastronomía, juegos y actividades en Cabo de Hornos.

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Las Fiestas Patrias comenzaron a celebrarse en Puerto Williams con la inauguración de las fondas de la Fiesta de la Chilenidad 2026, organizada por la Municipalidad de Cabo de Hornos. La jornada contó con música, gastronomía, juegos y distintas actividades para la comunidad.

La celebración reunió a familias, vecinos, vecinas y visitantes en torno a las tradiciones chilenas, generando un espacio de encuentro durante las fechas patrias. Las fondas también ofrecieron alternativas de comida, música y actividades para personas de distintas edades.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el significado de celebrar las Fiestas Patrias en Puerto Williams y valoró la posibilidad de compartir entre vecinos, familias y amigos. “Vivir la chilenidad aquí, en la ciudad más austral del mundo, tiene un significado muy especial”, señaló.

Durante la jornada, asistentes también destacaron el ambiente generado por la celebración. María José, vecina de Puerto Williams, valoró la posibilidad de compartir en familia y con los vecinos, mientras que Carlos, uno de los asistentes, resaltó la presencia de música, comida y actividades. La Fiesta de la Chilenidad 2026 continuará con actividades durante las celebraciones patrias en Cabo de Hornos.


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PARADA MILITAR Y DESFILE DE FIESTAS PATRIAS REUNIERON A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

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FIESTA DE LA CHILENIDAD REUNIÓ A LA COMUNIDAD EN PUERTO WILLIAMS

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