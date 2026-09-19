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19 de septiembre de 2026

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA MARCARÁ EL INICIO DE LA NUEVA ESTACIÓN ESTE 22 DE SEPTIEMBRE

​El fenómeno astronómico ocurrirá a las 21:05 horas en Chile y marcará el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste, dando paso a días progresivamente más largos.

equinoccio

Este martes 22 de septiembre, exactamente a las 21:05 horas, comenzará oficialmente la primavera astronómica en Chile con el equinoccio de primavera. El fenómeno ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste y marca una transición hacia jornadas cada vez más extensas.

El astrónomo y profesor emérito de la Universidad de Chile, José Maza, explicó que durante los equinoccios el Sol cruza el ecuador celeste. En septiembre, este desplazamiento ocurre de norte a sur y da paso al periodo en que los días comienzan a prolongarse hasta alcanzar su máxima duración en el solsticio de diciembre.

Francisca Contreras, licenciada en Ciencias mención Astronomía y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, señaló que el principal fenómeno observable asociado al equinoccio es precisamente la duración de los días y las noches. El término equinoccio hace referencia a que ambos periodos tienen una duración similar, cercana a las 12 horas.

Los especialistas también descartaron que el equinoccio produzca cambios energéticos particulares sobre la Tierra. Según Maza, no existe un fenómeno energético asociado específicamente a este momento, más allá de los cambios en la posición aparente del Sol y la duración de la luz solar.


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