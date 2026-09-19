19 de septiembre de 2026
EQUINOCCIO DE PRIMAVERA MARCARÁ EL INICIO DE LA NUEVA ESTACIÓN ESTE 22 DE SEPTIEMBRE
El fenómeno astronómico ocurrirá a las 21:05 horas en Chile y marcará el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste, dando paso a días progresivamente más largos.
Este martes 22 de septiembre, exactamente a las 21:05 horas, comenzará oficialmente la primavera astronómica en Chile con el equinoccio de primavera. El fenómeno ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste y marca una transición hacia jornadas cada vez más extensas.
El astrónomo y profesor emérito de la Universidad de Chile, José Maza, explicó que durante los equinoccios el Sol cruza el ecuador celeste. En septiembre, este desplazamiento ocurre de norte a sur y da paso al periodo en que los días comienzan a prolongarse hasta alcanzar su máxima duración en el solsticio de diciembre.
Francisca Contreras, licenciada en Ciencias mención Astronomía y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, señaló que el principal fenómeno observable asociado al equinoccio es precisamente la duración de los días y las noches. El término equinoccio hace referencia a que ambos periodos tienen una duración similar, cercana a las 12 horas.
Los especialistas también descartaron que el equinoccio produzca cambios energéticos particulares sobre la Tierra. Según Maza, no existe un fenómeno energético asociado específicamente a este momento, más allá de los cambios en la posición aparente del Sol y la duración de la luz solar.
La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.
La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.