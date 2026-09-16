MÁS ALLÁ DEL DESFILE: PERIODISTA MAGALLÁNICO DAVOR GJURANOVIC ABORDA EL TRASFONDO HISTÓRICO Y POLÍTICO DE LAS PARADAS MILITARES

En conversación telemática con Polar Comunicaciones, durante esta mañana en el programa Buenos Días Región, el periodista magallánico Davor Gjuranovic Letelier abordó la historia de las Paradas Militares en Chile, su vínculo con las transmisiones televisivas, los episodios que han marcado estas ceremonias a través de las décadas y los principales contenidos de su libro La sombra del penacho.

El periodista, reconocido por su trayectoria televisiva y por su participación en las transmisiones de la Parada Militar, explicó que la publicación fue el resultado de un extenso proceso de investigación que se prolongó durante una década y que permitió revisar las ceremonias realizadas desde 1962 hasta la actualidad.

“Yo escribí durante 10 años, esto fue un proyecto investigativo que miró todas las paradas militares desde el año 1962 hasta ahora. Las paradas militares que han sido transmitidas por la televisión”, señaló Gjuranovic durante la entrevista.

El libro fue lanzado en julio de 2025 y, según relató su autor, ha tenido una importante recepción a nivel nacional. “Completé cuatro ediciones, he vendido casi 5000 ejemplares a lo largo de todo El País. Estuve buena parte del 2025 entre los primeros lugares, los libros más vendidos de Chile”, comentó.

La investigación no se limitó a describir el despliegue de efectivos, vehículos o aeronaves, sino que buscó reconstruir el contexto histórico y político en el que se desarrolló cada ceremonia. En ese sentido, Gjuranovic explicó que uno de los ejes centrales de su trabajo consiste en observar cómo el país llega a cada 19 de septiembre y qué elementos de la realidad nacional se expresan en la ceremonia.

“La tesis que curso mi libro y es lo que yo digo aquí permanentemente, es que siento que cada 19 de septiembre, que son ceremonias, que tal como las conocemos, las vivimos desde 1896. El País vive y le muestra a el resto de los compatriotas y también al mundo el estado de su democracia”, afirmó.

El periodista detalló que para desarrollar la investigación recurrió durante años a archivos de prensa y material audiovisual. Parte importante del trabajo se realizó en la Biblioteca Nacional y en los archivos de Televisión Nacional de Chile, donde pudo revisar registros de distintas épocas.

“Me iba permanentemente durante muchos años a la Biblioteca Nacional de nuestro país. Aquí en el metro Santa Lucía, en Santiago, los días sábados, en la mañana a pedir diarios viejos a pedir. De los años 60, 70 y 80”, relató.

A ello se sumó el acceso a registros televisivos históricos. “Después de mi pega en el departamento de prensa de TVN, me quedaba trabajando con los archivos que ahí sí que fui un privilegiado porque mucha gente que hace estudios de campo sobre la historia del país le encantaría meterse con la libertad que yo tuve al archivo de televisión nacional”, explicó.



Las distintas dimensiones de una Parada Militar



Durante la conversación, Gjuranovic planteó que las Paradas Militares también permiten observar determinados momentos de la historia política y de las relaciones cívico-militares del país. Como parte de su investigación, revisó las ceremonias correspondientes a los gobiernos de Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, además del período de dictadura militar y las décadas posteriores.

“Porque hay temas que van tensionando la relación cívico militar”, sostuvo, antes de explicar que durante el período de dictadura las ceremonias adquirieron características diferentes a las observadas en otros momentos históricos.

En relación con la época contemporánea, también destacó que las ceremonias pueden contener elementos asociados al contexto internacional. “Las paradas militares, por lo menos en las contemporáneas, siempre han tenido gestos políticos, gestos de disuasión al resto de nuestros vecinos”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la Parada Militar de 2009, desarrollada en un período marcado por las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú. Según recordó, aquella ceremonia contempló un importante despliegue de efectivos y aeronaves.

Gjuranovic también se refirió a la Parada Militar de 1988, señalándola dentro de su interpretación histórica como un momento particularmente significativo: “En los años 80 era la demostración de fuerza del régimen y así quedó patente, por ejemplo, la parada militar de 1988. Haz Portas del plebiscito del 5 de octubre fue la mayor demostración de fuerza que ha habido en El País”.



La mirada desde Magallanes y el rol de la defensa



Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación de Magallanes y la importancia que el periodista atribuye a la presencia y capacidad de las Fuerzas Armadas en el extremo sur del país.

En particular, se refirió a los 50 años de operación de los aviones F-5 y al proceso de renovación de material aéreo que enfrenta Chile.

“Para los Magallanes con el F5 como parte del ADN de la Patagonia, porque son los. Que nos permitieron tener certezas y no guerra. En 1978, en las secciones con Argentina eran lo más moderno que tenía El País”, manifestó.

El periodista destacó el carácter disuasivo que, desde su perspectiva, han tenido estos sistemas de defensa. “Esos elementos que ojalá nunca haya que utilizarlos porque la compra de armas es para no utilizarlas es para disuadir”, sostuvo.

En ese contexto, también abordó el debate sobre una eventual renovación del material militar y la necesidad de analizar el gasto en defensa junto con otras áreas de responsabilidad del Estado.

“Creo que por primera vez en mucho tiempo el arcoiris político está llano a decir hay que renovar el instrumento, hay que invertir millones de dólares”, señaló, agregando que, a su juicio, el debate no debería plantearse necesariamente como una disyuntiva entre inversión en defensa y gasto social.

“Chile tiene que tener una excelente salud, una excelente educación. Pero también tiene que tener una excelente defensa”, expresó.



Estrecho de Magallanes y relación con Argentina



Hacia el cierre de la entrevista, la conversación se trasladó nuevamente hacia Magallanes y las declaraciones que periódicamente surgen desde Argentina en torno al Estrecho de Magallanes y asuntos marítimos.

Gjuranovic planteó que existe preocupación por la zona austral y que, desde su perspectiva, los parlamentarios de Magallanes deberían tener una participación activa en las discusiones relacionadas con defensa, soberanía y fronteras.

“Creo que hay preocupación por Magallanes, obviamente que hay soberanía y está el Ejército, está la Fuerza Aérea, está la Marina, pero hay que ver quiénes son las personas que están a cargo, cuál es la disposición que hay de no solo armamento el recurso humano y que se utiliza para para defenderla”, señaló.

El periodista insistió además en que el análisis de las capacidades de defensa debe considerar también el recurso humano y la preparación de quienes integran las instituciones.

“Yo creo que siempre se puede hacer un poquito más y me alegro mucho que no estemos como tú planteas en esta dicotomía. ¿De qué es mejor o qué es peor? Países modernos como los nuestros tienen que traer capacidad de tener todo”, afirmó.



La Parada Militar y su vínculo con Magallanes



Durante la entrevista, Gjuranovic también recordó su trayectoria como rostro de las transmisiones de la Parada Militar. Explicó que desde 2011 ha participado en la cobertura televisiva de esta ceremonia y que este año enfrentará una nueva edición con especial significado.

“Me toca hacer el rostro visible de esto hace ya 16 años”, indicó.

El periodista adelantó que estará nuevamente presente en la transmisión desde Santiago y manifestó el vínculo que mantiene con su región de origen.

“Yo desde que me vine hace ya muchos años a estudiar buscando un sueño, buscando ser periodista, cuando no había periodismo en la zona sur del país, obviamente aquí me he sentido siempre un embajador de Punta Arenas y de toda mi region de Magallanes”, expresó.

Finalmente, Gjuranovic invitó a conocer La sombra del penacho, obra que se encuentra disponible en distintas plataformas y librerías, incluyendo Punta Arenas. La publicación reúne más de 400 páginas de investigación sobre la evolución histórica de las Paradas Militares y sus transmisiones televisivas.

“Espero representarlos bien. Una vez más voy a estar el sábado ahí temprano en la elipso, en el parque higgins, pues igual un poquito nervioso porque va a ser mi parada militar número 16”, comentó.

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