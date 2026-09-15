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15 de septiembre de 2026

ATENCIONES MÉDICAS EN LA FRONTERA AUSTRAL: JUNAEB DESPLIEGA OPERATIVO EN SAN GREGORIO

La iniciativa, realizada en la Región de Magallanes, permitió evaluar la salud visual de los alumnos de un establecimiento ubicado a minutos del límite con Argentina, quienes también participaron de un taller de cuidado bucal.

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​En la Escuela Punta Delgada, ubicada a aproximadamente a 35 kilómetros del paso fronterizo Integración Austral y a 100 km de la ciudad argentina de Río Gallegos, la Dirección Regional de Junaeb Magallanes desarrolló un operativo de salud que abarcó la atención para la totalidad de la matrícula del establecimiento.

 
Así, los 20 estudiantes de la escuela recibieron atención oftalmológica del Programa de Servicios Médicos y participaron en una actividad educativa de cuidado bucal.

 
La evaluación oftalmológica permitió determinar que 15 estudiantes requerían de seguimiento especializado, de hecho, a quienes se les indicó el uso de lentes pudieron elegir sus marcos durante el mismo operativo.

 
En tanto, los cristales se confeccionarán según la prescripción de cada beneficiario y los lentes se entregarán en un plazo de hasta 20 días hábiles.

 
Al respecto, la directora regional de Junaeb Magallanes, Natacha Carrasco, destacó el despliegue institucional y afirmó que "para nosotros es muy valioso el estar presentes en las zonas extremas con las diversas líneas de apoyos educativos, que son claves para que los estudiantes puedan tener una continuidad en sus trayectorias pedagógicas bajo las condiciones adecuadas".

 
Jimmy Vera, estudiante de séptimo básico de la Escuela Punta Delgada, afirmó que "Junaeb me ha ayudado mucho, porque este año además recibí mi primer computador (Beca TIC), al cual le coloqué hasta stickers y está muy bueno. Lo he ocupado para trabajar y para un huerto que estamos confeccionando".

 
Durante el taller de técnicas de cepillado se entregaron kits de higiene bucal a los estudiantes. El odontólogo del Programa de Salud Oral, Cristopher Slattery, quien encabezó la actividad, señaló que "la labor de Junaeb en las zonas apartadas del país es muy importante, porque nos permite acercar la atención en salud a los estudiantes y, así, prevenir enfermedades bucodentales, como caries e infecciones, que pueden afectar su asistencia a clases".

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MAGALLANES IMPLEMENTARÁ ESTRATEGIA UNIVERSAL DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

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