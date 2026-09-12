UMAG DESARROLLA PROTOTIPO PARA EVITAR CONGELAMIENTO DE CAÑERÍAS DE AGUA POTABLE EN CABO DE HORNOS

Un equipo multidisciplinario de la Universidad de Magallanes (UMAG) desarrolla un prototipo destinado a evitar el congelamiento de cañerías y medidores de agua potable durante el invierno en zonas de bajas temperaturas. La iniciativa tiene como mandante a la Municipalidad de Cabo de Hornos y fue adjudicada en el concurso Desafíos Públicos 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El proyecto busca mantener el agua en estado líquido frente a las bajas temperaturas mediante una solución que considera eficiencia, autonomía, facilidad de instalación y compatibilidad con distintos tipos de tuberías. El desarrollo aborda una problemática que afecta a familias de la Provincia Antártica y que también puede generar costos asociados a reparaciones y pérdida de agua.

Según datos levantados por la Municipalidad de Cabo de Hornos, de los 88 hogares encuestados, un 56,3% deja correr el agua para evitar su congelamiento. De acuerdo con la estimación entregada por el proyecto, mantener una llave abierta a cinco litros por minuto durante 12 horas representa un desperdicio de aproximadamente 7.200 litros diarios. Para el desarrollo del prototipo se consideró además una temperatura mínima de -12,6 °C.

La primera etapa comenzó en noviembre de 2025 y permitió realizar pruebas en condiciones controladas de laboratorio, elevando el nivel de madurez tecnológica del prototipo. Actualmente, la iniciativa se encuentra en su segunda etapa, iniciada en marzo de 2026 y con término previsto para noviembre, período en que se contempla la validación de los equipos en condiciones reales en viviendas de Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Toro.

Durante la actual campaña, el equipo de la UMAG sostuvo reuniones en Cabo de Hornos con el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar; el alcalde Patricio Fernández Alarcón; y el formulador de proyectos de la SECPLAN, Daniel Andrade. La investigación contempla además la participación de estudiantes en futuros proyectos de I+D y una eventual colaboración con Aguas Magallanes, Edelmag y la Agencia de Sostenibilidad Energética.

​

