AUTORIDADES DE MAGALLANES INICIAN CAMPAÑA “PREVENIR O LAMENTAR” PARA EVITAR SINIESTROS VIALES EN FIESTAS PATRIAS

​En la Costanera del Estrecho, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena dio inicio oficial a las acciones preventivas para estas Fiestas Patrias bajo el eslogan “Prevenir o Lamentar”. La iniciativa visibilizó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), SENDA, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, y Segegob, con el fin de alertar sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y reforzar la seguridad pública.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, enfatizó el sentido de estas acciones en terreno: “Como Gobierno estamos trabajando en conjunto con las distintas instituciones para resguardar la seguridad y recordar que estas son instancias familiares. Reforzaremos los controles en distintos puntos de la región para que se vivan fiestas tranquilas, sin la comisión de delitos y, sobre todo, sin tener que lamentar la pérdida de una vida por la irresponsabilidad de alguien”.



A diferencia de la realidad nacional —que el año pasado registró 24 víctimas fatales—, la Región de Magallanes no registró fallecidos durante las festividades de 2025. El Jefe de la XII Zona de Carabineros, General Marco Alvarado Díaz, destacó este antecedente y el despliegue operativo que se mantendrá en la zona: “Queremos mantener esa cifra. Como institución vivimos el dolor ajeno porque somos quienes debemos dar las malas noticias. Tendremos personal desplegado en forma extraordinaria en las principales rutas para que la comunidad celebre con responsabilidad. A veces, con quitarle la llave a un amigo se cuida una vida; al día siguiente entenderá que eso es verdadera amistad”.



El operativo incluyó la presencia de la ambulancia de toma de muestras de SENDA y fiscalizaciones de alcotest y narcotest. Al respecto, la Directora (s) de SENDA Magallanes, Lorna Retamal Palma, detalló las cifras regionales previas: “Durante este año hemos practicado 4.495 alcotest y alrededor de 170 narcotest en comunas como Porvenir, Punta Arenas, Laguna Blanca y Río Verde, con un total de 33 positivos en alcohol y 18 en drogas. Aunque la proporción es baja, el llamado sigue





siendo al autocuidado y a prevenir situaciones de riesgo para no lamentar hechos graves”.



Por su parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas Alvarado, recalcó la necesidad de superar los indicadores del año anterior, que registraron 13 siniestros viales y 2 lesionados en la zona según datos de CONASET: “Queremos que esa cifra baje e idealmente no tener ningún lesionado. La movilidad vial implica prudencia y respeto, estemos manejando, en bicicleta o caminando. Intensificaremos los controles, pero la regla es clara: ni una sola gota de alcohol si se va a conducir”.



En materia de control territorial y seguridad ciudadana, el Prefecto Pablo Merino Campos, jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes, se refirió a las labores de control migratorio de entrada y salida del país que desarrolla la PDI: “Hemos dispuesto el reforzamiento del personal en los pasos fronterizos de las cuatro provincias donde tenemos presencia. Considerando que la comunidad magallánica hará uso de estos días festivos, es importante recordar medidas para evitar delitos contra la propiedad, como asegurar el correcto cierre de puertas y ventanas, además de coordinarse con vecinos o familiares para evitar que las viviendas queden descuidadas”.



Finalmente, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, reflexiona sobre la toma de decisiones al volante: “Los siniestros no son accidentes fortuitos; se producen directamente por una mala decisión. Hacemos un llamado a disfrutar en familia, pero pensando siempre en la propia vida y en la de quienes nos rodean”.



Con controles aleatorios de velocidad, alcohol, drogas y fiscalización vehicular durante todo septiembre, los servicios públicos reafirmaron su compromiso de mantener presencia constante en las rutas magallánicas para garantizar unas festividades seguras.



