SALMONICULTORES CONFIRMAN COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES DE MAGALLANES EN NUEVO LANZAMIENTO

La Feria ESA Magallanes 2026 (Encuentro de Soluciones Acuícolas) fue lanzada oficialmente ante los medios locales este martes, como punto de acercamiento entre los proveedores regionales y las empresas productoras de salmón para generar contactos y negocios, además de ser una vitrina para exhibir a la comunidad la importancia de este sector en la economía zonal y cómo opera.



La actividad es organizada por Salmonexpert, y en su segunda versión, el encuentro se efectuará el próximo 20 de octubre en los salones del Hotel Dreams de Punta Arenas, según anunciaron este martes los representantes de la industria salmonicultora y de la Municipalidad de Punta Arenas en el punto de prensa convocado.



La gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, manifestó que ESA Magallanes “es un espacio donde queremos juntar a las empresas con los proveedores locales porque para nosotros lo más importante es generar este vínculo entre los proveedores locales y nuestras empresas socias”.



Destacó que la feria estará abierta a la comunidad para que pueda conocer los pormenores de la industria y resaltó que habrá espacios para estudiantes de liceos técnico-profesionales donde podrán apreciar las oportunidades laborales en el sector.



Por otro lado, el alcalde Punta Arenas, Claudio Radonich, recibió con entusiasmo la invitación a asistir a la feria ESA “donde se van a juntar los proveedores, los que venden insumos a la industria, servicios que también generan mucho empleo, por tanto, para nosotros es muy importante, sobre todo en un momento donde hay una cesantía en nuestra región más alta que lo histórico”.



El jefe comunal agregó que “lo que buscamos finalmente es que tengamos más empleo, siempre cuidando el medio ambiente, siendo muy respetuosos de las normas laborales, pero aquí lo que buscamos es que tengamos futuro, tengamos empleo, desarrollo y esta industria es fundamental para eso”.



En la presentación de ESA también participó el gerente regional de Australis Seafoods, Óscar Garay, quien comentó que “todo lo que tenga que ver con los vínculos entre los proveedores locales y la industria obviamente que es positivo, tanto para los proveedores como también para la industria. Encontrar nuevos proveedores y que los proveedores además puedan presentar y exponer sus soluciones a los miembros de la industria siempre va a ser positivo para todos”.



El gerente de Blumar en la región, Pablo Solís, agregó por su lado que “nos estamos preparando para la feria, muy contentos y orgullosos de estar presentes por cuarto año consecutivo considerando a las de Aysén y las de Magallanes. Estamos presentes con un stand, en charlas y también en todo lo que necesiten los proveedores”.



En tanto, Valentina Montero, subgerente de Asuntos Públicos y Comunidades de Multi X, reiteró la invitación a participar en ESA: “este es segundo año que se realiza la feria en Magallanes y es segunda vez también que estamos presente. Para nosotros es súper importante estar acá y compartir lo que hacemos principalmente en Puerto Natales”.



La segunda versión de la Feria ESA llega en momentos en que la industria enfrenta el desafío que propuso el Gobierno de duplicar la producción de salmón en Magallanes hasta superar las 200 mil toneladas anuales. De ahí la importancia de consolidar los vínculos entre los productores y las empresas que pueden aportar a este desarrollo desde distintos ámbitos con servicios y productos locales.



Actualmente, la industria del salmón en Magallanes genera sobre 3.200 empleos directos, 34% de los cuales son ocupados por mujeres; mientras que el año pasado aportó con 597 millones de dólares en exportaciones.

