TRAS 50 AÑOS EN CONAF, SE JUBILÓ FUNCIONARIO QUE LIDERÓ EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN

El pasado lunes 31 de agosto, se jubilaron 7 funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, destacándose entre ellos el nombre de René Cifuentes Medina, quién con una trayectoria de medio siglo en la institución, lideró por varios años el combate de incendios forestales en la región.

Sin embargo, el inicio de su trayectoria en CONAF no es precisamente el tema de incendios, si no en el ámbito de la conservación, tras ingresar en 1976 al Parque Nacional Torres del Paine, asumiendo el rol de Jefe de guardaparques y en pleno período fundacional del área protegida más emblemática de Chile, convirtiéndose, posteriormente, entre los años 1981 a 1983 en su Administrador.

En una etapa posterior de su trayectoria institucional en el Parque Nacional Torres del Paine, asume funciones como Encargado de Protección y Jefe de Guardas en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, ubicada en la Región de Valparaíso, también una de las áreas silvestres protegidas más relevantes del centro del país.

Su trayectoria en la gestión de incendios forestales se inicia el año 1987 como Jefe de operaciones del Programa Manejo del Fuego en Magallanes y, a partir del año 2000, como Jefe regional del programa, actualmente Departamento de Protección contra Incendios Forestales, DEPRIF.

Durante los años 2014 a 2016, se desempeñó como Jefe de la Sección Ecosistemas y Sociedad del Departamento forestal de CONAF Magallanes, liderando iniciativas de proyectos de arborización urbana y periurbana, recuperación y mejoramiento de espacios públicos, áreas verdes y entornos comunitarios en distintas comunas de la región.

Como Jefe del DEPRIF ha participado activamente en la organización y dirección de operativos de emergencia, destacando su rol en la articulación de equipos de respuesta temprana, la gestión de recursos humanos y logísticos, y la coordinación con organismos públicos, fuerzas armadas y entidades de protección civil, siendo reconocido por su participación relevante en instancias de cooperación técnica interregional con equipos de manejo de incidentes, planificación operativa y asesoría para el fortalecimiento del sistema de gestión de incendios forestales en Isla de Pascua.

Además, en el ámbito internacional, ha tenido una participación en instancias de cooperación técnica y operativa con organismos forestales y equipos de combate de incendios en el contexto de la Patagonia binacional.

René Cifuentes se jubiló con el reconocimiento del mundo público que destacó su trayectoria a través de un homenaje que le brindó el gobierno regional, SENAPRED y una ovación durante su última participación como representante de CONAF en un seminario sobre turismo y seguridad.

Se jubilaron 7 funcionarios de CONAF

El pasado lunes 31 de agosto, cumplieron su último día laboral reconocidos funcionarios de Conaf que tras años de servicio, decidieron acogerse a la jubilación. Por tal motivo, en Punta Arenas y Natales se les reconoció con un acto de despedida. En la oficina regional la jornada se realizó en el Hall del edificio del Agro, dónde fueron homenajeados quien fuera Jefe del Deprif, René Cifuentes, con 50 años de servicio; Roberto Fernández, guardaparques del Monumento Natural Los Pingüinos, con 47 años de servicio; y Marcelo Alvarez, funcionario del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental, con 43 años de servicio.

A primera hora del lunes, el director regional inició la jornada de reconocimiento y despedida con un desayuno para los 3 funcionarios de la oficina regional que se jubilan de la institución, acompañados de jefes de departamentos y unidades asesoras.

Posteriormente, a las 15.30 horas y como ya es un ritual, se realizó el acto de despedida en el hall del edificio del agro, donde los esperaban colegas de CONAF, SAG, INDAP, SENAPRED además de familiares y amigos. En la ocasión, hubo palabras del director regional, jefes de departamentos, además de la compañía de colegas, amigos y familiares.

Mientras que en Natales se acogieron a retiro Milson Cárdenas, funcionario de administración y finanzas con 42 años de servicio; Victor Agüero, Jefe provincial del Deprif, con 37 años de servicio; Juan Toro, histórico guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine, con 52 años de servicio; y Héctor Galaz, con 40 años de servicio, quienes fueron agasajados con una once por sus colegas de la oficina provincial de CONAF, para proceder, finalmente, a la marcación manual en el registro de asistencia de su último día laboral.