EMPRENDEDORES DE MAGALLANES PODRÁN POSTULAR A FONDOS DE HASTA $5 MILLONES EN LA 8VA EDICIÓN DEL "IMPULSO CHILENO" DE FUNDACIÓN LUKSIC

La Fundación Luksic abrió la convocatoria para la octava versión de Impulso Chileno, programa que contempla 500 cupos a nivel nacional y financiamiento de hasta $5 millones por emprendedor para invertir y fortalecer sus negocios. Las postulaciones comenzaron el 1 de septiembre y permanecerán abiertas hasta el martes 15 de septiembre de 2026.

Entre los principales requisitos se encuentra ser mayor de 18 años, ser chileno o contar con residencia definitiva, tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, registrar ventas anuales de entre 150 UF y 5.000 UF durante el último año calendario y ser socio mayoritario del emprendimiento. Además, quienes postulen deberán estar registrados en La Brújula del Emprendedor, plataforma digital gratuita de Fundación Luksic que entrega contenidos, herramientas y una ruta personalizada para fortalecer distintas áreas de los negocios.

Desde Fundación Luksic destacaron el alcance regional de la iniciativa, señalando que más del 70% de los más de 1.420 emprendedores apoyados en las siete versiones anteriores corresponde a personas de fuera de la Región Metropolitana. La organización llamó a los emprendedores de Magallanes y del resto del país a revisar las bases y completar el proceso con anticipación, considerando que la convocatoria finaliza el 15 de septiembre y que los recursos buscan responder a las necesidades específicas de cada negocio.



