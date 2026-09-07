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7 de septiembre de 2026

EMPRENDEDORES DE MAGALLANES PODRÁN POSTULAR A FONDOS DE HASTA $5 MILLONES EN LA 8VA EDICIÓN DEL "IMPULSO CHILENO" DE FUNDACIÓN LUKSIC

Buenos días región

fundacionluksic

La Fundación Luksic abrió la convocatoria para la octava versión de Impulso Chileno, programa que contempla 500 cupos a nivel nacional y financiamiento de hasta $5 millones por emprendedor para invertir y fortalecer sus negocios. Las postulaciones comenzaron el 1 de septiembre y permanecerán abiertas hasta el martes 15 de septiembre de 2026.

Entre los principales requisitos se encuentra ser mayor de 18 años, ser chileno o contar con residencia definitiva, tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, registrar ventas anuales de entre 150 UF y 5.000 UF durante el último año calendario y ser socio mayoritario del emprendimiento. Además, quienes postulen deberán estar registrados en La Brújula del Emprendedor, plataforma digital gratuita de Fundación Luksic que entrega contenidos, herramientas y una ruta personalizada para fortalecer distintas áreas de los negocios.

Desde Fundación Luksic destacaron el alcance regional de la iniciativa, señalando que más del 70% de los más de 1.420 emprendedores apoyados en las siete versiones anteriores corresponde a personas de fuera de la Región Metropolitana. La organización llamó a los emprendedores de Magallanes y del resto del país a revisar las bases y completar el proceso con anticipación, considerando que la convocatoria finaliza el 15 de septiembre y que los recursos buscan responder a las necesidades específicas de cada negocio.


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FOSIS INVIERTE MÁS DE $108 MILLONES PARA APOYAR A 87 EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS

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