5 de septiembre de 2026
COLMEVET ENTREGA RECOMENDACIONES PARA EVITAR EMERGENCIAS CON MASCOTAS DURANTE FIESTAS PATRIAS
El Colegio Médico Veterinario de Chile advierte sobre riesgos asociados a alimentos, alcohol, parrillas, hilo curado, ruidos y aglomeraciones durante las celebraciones de septiembre.
Con la llegada de las Fiestas Patrias, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) entregó recomendaciones para prevenir intoxicaciones, accidentes y extravíos de mascotas durante las celebraciones. Desde la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas señalaron que algunas situaciones habituales durante estas fechas pueden representar riesgos para perros y gatos.
Entre las principales recomendaciones está evitar entregar a las mascotas alimentos como empanadas, choripanes y anticuchos, debido a sus ingredientes y condimentos. También se aconseja mantener fuera de su alcance los restos de asado y huesos, mientras que la parrilla debe ubicarse en un lugar estable y alejado del tránsito de los animales para prevenir quemaduras.
Colmevet también llamó a mantener vasos y envases con alcohol fuera del alcance de las mascotas y recomendó no utilizar hilo curado, debido al riesgo de cortes y otras lesiones. En el caso de las fondas, la música fuerte, el ruido y las aglomeraciones pueden provocar que los animales se asusten y escapen.
Si las familias salen con sus mascotas, la recomendación es optar por lugares tranquilos y pet friendly, llevando agua, comida, bolsas para desechos y correa. Ante cualquier señal de malestar o duda sobre la salud del animal, Colmevet llamó a consultar de inmediato con un médico veterinario.
Se abordarán temáticas relacionadas con la infraestructura, la modernización de procesos, la digitalización y el diseño de una arquitectura franca que se integre a las diversas áreas productivas de la región.
Se abordarán temáticas relacionadas con la infraestructura, la modernización de procesos, la digitalización y el diseño de una arquitectura franca que se integre a las diversas áreas productivas de la región.