COLMEVET ENTREGA RECOMENDACIONES PARA EVITAR EMERGENCIAS CON MASCOTAS DURANTE FIESTAS PATRIAS

Con la llegada de las Fiestas Patrias, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) entregó recomendaciones para prevenir intoxicaciones, accidentes y extravíos de mascotas durante las celebraciones. Desde la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas señalaron que algunas situaciones habituales durante estas fechas pueden representar riesgos para perros y gatos.

Entre las principales recomendaciones está evitar entregar a las mascotas alimentos como empanadas, choripanes y anticuchos, debido a sus ingredientes y condimentos. También se aconseja mantener fuera de su alcance los restos de asado y huesos, mientras que la parrilla debe ubicarse en un lugar estable y alejado del tránsito de los animales para prevenir quemaduras.

Colmevet también llamó a mantener vasos y envases con alcohol fuera del alcance de las mascotas y recomendó no utilizar hilo curado, debido al riesgo de cortes y otras lesiones. En el caso de las fondas, la música fuerte, el ruido y las aglomeraciones pueden provocar que los animales se asusten y escapen.

Si las familias salen con sus mascotas, la recomendación es optar por lugares tranquilos y pet friendly, llevando agua, comida, bolsas para desechos y correa. Ante cualquier señal de malestar o duda sobre la salud del animal, Colmevet llamó a consultar de inmediato con un médico veterinario.