DELEGADO RODOLFO MONCADA ABORDA AVANCES PARA PUERTO WILLIAMS Y ASEGURA CONTINUIDAD DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA

Una serie de proyectos estratégicos para el desarrollo de Puerto Williams y la Provincia Antártica fueron abordados esta mañana por el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad realizó un balance de distintas iniciativas que actualmente se encuentran en desarrollo o planificación, entre ellas la continuidad del camino Vicuña-Yendegaia, el avance del muelle multipropósito, la construcción del futuro centro de rehabilitación, la búsqueda de terrenos para una nueva planta de agua potable y diversas acciones vinculadas al turismo, la educación y el emprendimiento local.

Uno de los principales puntos abordados fue la continuidad de la ruta Vicuña-Yendegaia, proyecto que ha generado preocupación en la Provincia Antártica debido a su carácter estratégico y al horizonte de ejecución de largo plazo.

Moncada explicó que durante la visita presidencial se desarrollaron reuniones de trabajo en las que este proyecto fue uno de los temas analizados, asegurando que existe un compromiso para mantener su desarrollo.

“Lo importante es que las autoridades, todos, todos estoy hablando desde la delegada regional, el de Obras Públicas, el ministro de la Pública y el propio presidente tienen súper claro de que esta obra, el camino Vicuña-Yendegaia no solamente es, es un camino de conexión, es un acto de soberanía”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la obra debe entenderse no solamente desde la perspectiva de la conectividad terrestre, sino también como una herramienta para fortalecer la presencia del Estado y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el territorio.

“Yo creo que qué más actos soberano puede haber que el conectar tu territorio y en ese sentido ellos señalaron que la hoja de ruta sigue en las mismas condiciones”, señaló el delegado.

La autoridad agregó que existen tramos que ya cuentan con financiamiento incorporado dentro de los marcos presupuestarios, mientras que otras etapas se encuentran proyectadas hacia los próximos años.

“Hay tramos que ya está con financiamiento, que está dentro de los Marcos de de presupuesto. Hay 1, ahí que obviamente viene más a futuro cuando se terminen justamente esta otra etapa que por condiciones lógicas se va a ir avanzando cuando cuando corresponde”, explicó.

Muelle multipropósito supera el 60% de avance

Otro de los proyectos considerados fundamentales para el futuro de Puerto Williams es el muelle multipropósito. De acuerdo con lo señalado por Moncada, la segunda etapa de la obra ya supera el 60% de avance y existe una expectativa de que pueda comenzar a ser utilizada durante el primer trimestre de 2027.

“Respecto al muelle multipropósito está avanzando. Mente su construcción hoy día ya supera el 60% de avance de la segunda etapa”, indicó.

La autoridad sostuvo que, si se cumplen las proyecciones y los trabajos avanzan de acuerdo con lo planificado, el recinto podría encontrarse en condiciones de ser utilizado a partir de marzo del próximo año, mientras se continúa posteriormente con una tercera etapa.

“Si todo sale bien, como hemos conversado con el director de obras portuaria, nosotros esperamos de que este esta obra ya esté en condiciones de ser usada a partir de marzo del próximo año”, afirmó.

El proyecto es observado además como una infraestructura clave para acompañar el crecimiento turístico de la provincia, particularmente considerando el aumento de embarcaciones que llegan hasta Puerto Williams.

Moncada señaló que durante la temporada anterior se registraron alrededor de 55 recaladas, mientras que para la temporada actualmente programada la cifra superaría las 95.

“Nosotros el año pasado, la temporada pasada fueron alrededor de 55. La regalada que vieron en Puerto Willie y este año la programación hasta ahora señala que estarían sobre las 95 regaladas. O sea, estamos hablando de que en un periodo de 1 año de una temporada a otra prácticamente duplicamos la regalada en Puerto William”, sostuvo.

La autoridad proyectó que este crecimiento podría adquirir una nueva dimensión una vez que entre en funcionamiento el muelle multipropósito, acompañado por la futura consolidación de la conectividad terrestre.

“Para nosotros insisto el tener el camino de Vicuña-Yendegaia y el tener el muelle son vías de desarrollo que tiene Puerto Williams son vías por donde podemos crecer y ahí para nosotros el turismo en la Provincia Antártica yo siento que es nuestro principal eje y es para allá donde tenemos que apuntar respecto de cómo desarrollarnos”, manifestó.

Centro de rehabilitación avanza en Puerto Williams

Durante la entrevista también se actualizó la situación del futuro centro de rehabilitación de Puerto Williams, infraestructura que se encuentra actualmente en proceso de construcción.

El delegado explicó que las condiciones climáticas propias del territorio han generado algunos retrasos, particularmente durante los periodos de nieve, escarcha y bajas temperaturas, pero aseguró que las obras continúan avanzando.

“La verdad es que está en plena construcción, está avanzando a muy buen ritmo”, indicó, detallando que los trabajos ya superaron la etapa de fundaciones y avanzan en la construcción de la estructura superior.

La importancia del proyecto, señaló, también se puede observar en la cantidad de personas que actualmente reciben atención de rehabilitación en el territorio.

Moncada explicó que desde marzo existen tres funcionarios trabajando en esta área en el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams y que, de acuerdo con la información entregada por los propios profesionales, ya se han superado las mil atenciones.

“Ya han superado las 1000 atenciones. Estamos hablando que tienen más de 150 pacientes. Y más de 1000 atenciones a distintos vecinos”, detalló.

Para la autoridad, estas cifras dan cuenta de la necesidad que existe de contar con infraestructura permanente en la comuna, evitando que pacientes tengan que trasladarse hasta Punta Arenas para acceder a tratamientos.

“Entonces la verdad que desde marzo hasta ahora. ¿Tú? Puedes ver que esta obra se justifica plenamente”, sostuvo.

Nueva planta de agua potable aparece entre las prioridades

Otro de los ejes destacados por Moncada fue la infraestructura sanitaria, particularmente la situación del agua potable y de las cuencas que abastecen a Puerto Williams.

La autoridad recordó que durante los últimos meses se han desarrollado recorridos preventivos y estudios en las cuencas de los ríos Róbalo y Ukika, además de avanzar en la búsqueda de terrenos para el emplazamiento de una nueva planta de agua potable.

“El tema del agua y la infraestructura habilitante, como hemos definido Puerto William, o al menos así he tratado de definirlo yo como delegación. Yo siento que son parte de las prioridades casi personales a estas alturas”, afirmó.

Según explicó, el trabajo responde también a las lecciones dejadas por la emergencia registrada durante 2024 y busca mejorar tanto la seguridad del abastecimiento como la capacidad de respuesta ante eventuales riesgos naturales.

“El trabajo que está haciendo Obras Hidráulicas nace de lo que fue también la emergencia que ocurrió el año 2024. O sea esto esto, esto es un gatillante y un y nos generó y finalmente toda una alerta”, señaló.

En paralelo, profesionales de Aguas Magallanes realizaron durante cuatro días trabajos de levantamiento topográfico destinados a definir las características que deberá tener el futuro proyecto.

La coordinación involucra a Aguas Magallanes, el Gobierno Regional, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas y la Delegación Presidencial Provincial.

Moncada explicó que Bienes Nacionales se encuentra a disposición para disponer del terreno que técnicamente sea requerido una vez definido el proyecto.

“Bienes nacionales ahí de cierta manera le dijo o k ustedes determinen cuál es el terreno que ustedes van a necesitar, cuál es, cuál es el espacio que ustedes van a necesitar. Ustedes diseñen, por así decirlo con confianza, lo que ustedes necesiten y una vez que ustedes tengan esto listo, nosotros le pasamos el terreno que ustedes estimen pertinente para ejecutar esta obra”, relató.

La autoridad agregó que la iniciativa se encuentra incorporada dentro del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, por lo que existe la expectativa de avanzar en su financiamiento y posterior ejecución.

Formación y oportunidades laborales para los habitantes

En materia de capital humano, Moncada destacó la segunda versión de la Feria Vocacional y Laboral desarrollada recientemente en Puerto Williams, actividad que reunió a más de 150 personas.

La iniciativa surgió a partir de inquietudes planteadas por los propios estudiantes del Liceo Donald McIntyre Griffiths, quienes manifestaron la necesidad de conocer de manera directa las alternativas de educación superior y formación disponibles fuera de la comuna.

La feria contó con la participación de instituciones de educación superior, organismos públicos y entidades vinculadas a distintas áreas laborales, permitiendo a los estudiantes y a la comunidad conocer opciones académicas y profesionales.

“Entonces fue una feria bastante interesante, pero lo importante no es no, es solo la cantidad de alumnos, porque efectivamente tercero y cuarto medio, yo creo que en conjunto no suma más de 60 alumnos en el territorio, pero la cantidad de personas que llegó a la feria fue mucho más”, destacó.

El delegado resaltó que la actividad no estuvo exclusivamente orientada a estudiantes, sino también a personas que desean iniciar estudios, acceder a carreras técnicas o universitarias, realizar cursos de perfeccionamiento o continuar su formación profesional.

Apoyo al emprendimiento femenino y comunidad yagán

En materia de desarrollo económico local, Moncada valoró el retorno de una mayor presencia de Sercotec en Puerto Williams y destacó particularmente las iniciativas dirigidas a mujeres emprendedoras y a la comunidad yagán.

Durante la reciente visita de representantes del organismo se desarrolló la Academia de Mujeres Empresarias, orientada a fortalecer las capacidades de emprendedoras locales.

Además, se anunciaron fondos específicos para la comunidad yagán mediante los programas “Emprende Yagán” y “Crece Yagán”.

“Son 42 cupos en totales con fondos que van desde los 3000000 y medio a los 5000000 de pesos y que está enfocado exclusivamente en la comunidad yagana”, explicó Moncada.

La autoridad valoró que estas herramientas permitan fortalecer iniciativas económicas existentes y abrir nuevas oportunidades para quienes buscan emprender en el territorio.

“Yo me alegro mucho de que Sercotec esté con fuerza de vuelta en el territorio, esperamos que esto continúe en el tiempo y porque puta que hace falta no es cierto. Los apoyos cuando se quiere emprender, cuando se quiere salir adelante y en estos Sercotec juega un rol vital y fundamental y me alegra que esté de vuelta con fuerza”, afirmó.

De esta manera, el delegado presidencial provincial destacó que el desafío para Puerto Williams pasa por avanzar simultáneamente en conectividad, infraestructura sanitaria, salud, turismo, formación y emprendimiento, elementos que considera esenciales para acompañar el crecimiento de la Provincia Antártica Chilena.

En ese escenario, Moncada recalcó que la ruta Vicuña-Yendegaia y el muelle multipropósito constituyen dos obras estratégicas para el futuro del territorio, mientras que proyectos como el centro de rehabilitación y la nueva planta de agua buscan responder a necesidades concretas de la población local.





​

