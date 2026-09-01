PDI PUERTO WILLIAMS: UNA BRIGADA INTEGRAL EN LA ZONA MÁS AUSTRAL DEL PAÍS

En la Provincia Antártica Chilena, la zona más austral del país, la Policía de Investigaciones de Chile mantiene presencia desde octubre de 1984 y por más de cuatro décadas desarrolló labores de migraciones y policía internacional.

Sin embargo, en agosto de este año se concretó un importante hito: la PDI Puerto Wiliams dejó de ser una avanzada y se convirtió en una brigada integral. De esta manera, además de cumplir funciones de seguridad migratoria, ahora realiza, de forma simultánea, labores de investigación criminal de los delitos, en coordinación con la Fiscalía Local de Cabo de Hornos y Antártica Chilena.



Su ubicación estratégica convierte esta zona en una puerta de entrada a la Antártica. Por ello, gran parte de los viajeros y visitantes llega vía marítima, a bordo de cruceros de expedición, buques científicos, cruceros de turismo antártico e incluso yates, cuyos avezados navegantes desafían el mítico Cabo de Hornos y el mar de Drake, siendo los detectives quienes realizan el control migratorio de miles de personas que cada año ingresan y salen del país por este punto.

​

El Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma, jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, señaló que “con el paso de los años, no solo se ha incrementado el flujo de viajeros y la cantidad de habitantes en la provincia, sino también las demandas en seguridad. Para responder a estas necesidades, la PDI aumentó su dotación en Puerto Williams y transformó la avanzada en una brigada integral”.



La ampliación de sus funciones y de su dotación también generó nuevas necesidades en infraestructura. Por este motivo, la PDI trabaja en un proyecto para contar con infraestructura institucional en la provincia. En tanto, la institución suscribió un contrato de arriendo de un inmueble ubicado en calle Piloto Pardo, el cual será habilitado como complejo policial. Para ejecutar las obras, se realizó una licitación y los trabajos comenzarán a mediados de septiembre.



En tanto se concreta el proceso de habilitación, los detectives de la PDI Puerto Williams continúan desempeñando sus funciones en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Antártica Chilena, donde cuentan con una oficina en la que realizan atención de público en materias migratorias y toma de denuncias. Paralelamente, y considerando el incremento de la dotación, se realizan gestiones con las autoridades para disponer de una segunda oficina que brinde un espacio adicional para el desarrollo de las labores policiales.



El trabajo investigativo y de análisis criminal ya ha rendido sus primeros resultados. En coordinación con la Fiscalía, se han desarrollado investigaciones que han permitido ubicar y detener a prófugos de la justicia. Entre estos procedimientos destaca la captura de un imputado por el delito de explotación sexual, concretada mediante un operativo interagencial junto a la Autoridad Marítima en los canales australes.



