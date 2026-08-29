DESEMPLEO BAJA A 5,9% Y OCUPACIÓN CRECE 2,9% EN MAGALLANES

La última medición del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al trimestre móvil mayo-julio de 2026, registró una tasa de desocupación de 5,9% en la Región de Magallanes, lo que representa una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

De acuerdo con las cifras analizadas por el Observatorio Laboral de Magallanes, la población ocupada aumentó 2,9% en doce meses, alcanzando 99.813 personas. En paralelo, la población desocupada disminuyó 9,6%, llegando a 6.289 personas. La tasa de ocupación alcanzó 64,5%, mientras que la tasa de participación llegó a 68,5%.

La desocupación disminuyó especialmente entre los hombres, con una caída de 24,5% en doce meses. La ocupación, en tanto, aumentó 2,5% entre los hombres y 3,6% entre las mujeres. El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, valoró las cifras, aunque enfatizó que el desafío también está en avanzar hacia empleos formales, estables y con protección social.

Uno de los aspectos destacados de la medición fue el crecimiento de 68,4% interanual registrado por la rama de Alojamiento y Servicios de Comidas, vinculada a la actividad turística. Sin embargo, la tasa de ocupación informal aumentó 1,3 puntos porcentuales y llegó a 21,1%. En otros sectores, la construcción presentó una variación interanual de -8,1%, mientras que también se registraron incidencias negativas en transporte y almacenamiento y comercio.

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