GASCO MAGALLANES ACERCA A ESTUDIANTES SUS OPERACIONES Y AVANCES EN EGL EN LA FERIA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE MAGALLANES

Con el eslogan "Elige Energía", este miércoles 26 de agosto se realizó la Feria de Talento para la Transición Energética de Magallanes organizada por el Instituto Don Bosco (IDB) y la Seremi de Energía, en la que se dieron cita estudiantes, docentes, investigadores, empresas e instituciones con el propósito de intercambiar conocimientos y dar a conocer iniciativas e innovaciones asociadas a la industria de la energía en la región.







En este contexto, GASCO Magallanes participó con un espacio orientado principalmente a la educación y difusión de sus servicios energéticos, donde los asistentes pudieron conocer de manera didáctica cómo se desarrollan los procesos asociados a la distribución de gas natural y gas licuado en la región, junto con los avances del proyecto eGL, combustible carbono neutral desarrollado en conjunto con HIF en la planta Haru Oni.







Davor Vukasovic, Gerente de Soluciones Energéticas y Negocio Gas Licuado de GASCO Magallanes, destacó que la participación de la compañía buscó acercar el funcionamiento de la industria energética a los estudiantes y mostrar, al mismo tiempo, cómo la innovación abre nuevas alternativas para el futuro.







"Quisimos que los estudiantes pudieran conocer de manera cercana cómo desarrollamos servicios que son parte de la vida cotidiana de miles de familias en Magallanes, como la distribución de gas natural y gas licuado. Pero también nos interesa mostrarles cómo la industria está innovando y avanzando hacia nuevas soluciones energéticas. Un ejemplo es el eGL que estamos desarrollando junto a HIF, un combustible sintético producido a partir de hidrógeno y que representa una alternativa para avanzar hacia una matriz energética con menores emisiones", señaló el ejecutivo.







Educación técnica



La jornada coincidió con la celebración del Día de la Educación Técnico Profesional, instancia en que tradicionalmente los estudiantes del IDB presentan proyectos y trabajos realizados en clases. Este año, la actividad se vinculó con la Feria de Talento para la Transición Energética de Magallanes. Así lo destacó Judith Álvarez, Rectora del IDB. "Los estudiantes muestran sus trabajos relacionados con la resolución de problemas y soluciones energéticas. Esto coincidió con la iniciativa de la seremía de Energía de realizar esta Feria", destacó la Rectora.







Por su parte, Marco Antonio Pinto, Seremi de Energía, invitó a los jóvenes de establecimientos técnico-profesionales "a visualizar la infraestructura habilitante dentro de las industrias y dónde existirán oportunidades de trabajo. Queremos acercar esta información hacia los jóvenes y ese es el propósito de esta actividad", dijo.

