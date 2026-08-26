CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN BUSCA PREVENIR RIESGOS Y SALVAR VIDAS AL VOLANTE

La Municipalidad de Punta Arenas, junto a Fundación Emilia y Cervecería Austral, realizó una charla de concientización sobre seguridad vial dirigida a 200 estudiantes de enseñanza media de distintos establecimientos educacionales de la comuna. La actividad, denominada "Tus decisiones al volante pueden salvar tu vida", buscó generar conciencia sobre los riesgos de la conducción irresponsable y la importancia de tomar decisiones que protejan la vida.

La jornada, desarrollada en el Teatro Municipal José Bohr, se enmarca en el convenio de colaboración que mantienen las tres instituciones para reforzar la responsabilidad ciudadana y promover una cultura de autocuidado, convivencia vial y prevención del consumo de alcohol al volante; especialmente entre jóvenes próximos a obtener su licencia de conducir.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la necesidad de abordar esta problemática desde la prevención, considerando las graves consecuencias que puede generar una conducta irresponsable al volante. "Para nadie es un misterio que nuestra ciudad tiene un triste récord en materia de accidentes de tránsito. A veces vemos que un vehículo derribó un poste o un semáforo y pensamos solamente en el costo para la ciudad, pero detrás de estos hechos hay personas que mueren o quedan con lesiones que pueden cambiarles la vida para siempre. Durante 2025 tuvimos aproximadamente 670 accidentes de tránsito en Punta Arenas, con 6 personas fallecidas y 74 lesionados graves", señaló la autoridad comunal.

El jefe comunal enfatizó que detrás de cada siniestro existen consecuencias que afectan no solo a las víctimas, sino también a sus familias y a quienes provocan estos hechos. "Una lesión grave no siempre es algo que se supera al día siguiente. Hay personas que quedan con secuelas permanentes, que pueden perder parte de su movilidad o enfrentar una discapacidad para toda la vida. Eso cambia completamente la realidad de una familia, porque muchas veces hay que adaptar una casa, un baño o contar permanentemente con una persona cuidadora", explicó.

La autoridad local agregó que el propósito de este tipo de actividades es generar conciencia antes de que los jóvenes comiencen a conducir. "A veces una irresponsabilidad o una actitud de choreza puede durar solo unos minutos, pero sus consecuencias pueden ser para toda la vida. Por eso es tan importante hablar con los jóvenes, especialmente con quienes todavía no manejan o están próximos a hacerlo, para que entiendan la enorme responsabilidad que significa ponerse frente a un volante", afirmó.

Durante la charla, Fundación Emilia abordó el concepto de violencia vial, haciendo énfasis en que estos hechos no deben entenderse únicamente como "accidentes", sino como situaciones que, en muchos casos, responden a conductas inseguras y prevenibles. También se entregó información sobre legislación relacionada con la conducción responsable, como la Ley Emilia y la Ley No Chat.

El vicepresidente ejecutivo de Fundación Emilia, Benjamín Silva, destacó la importancia de acercar este mensaje a estudiantes de distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas. "Venimos, en el marco del convenio que mantenemos con Cervecería Austral y la Municipalidad de Punta Arenas, a realizar esta actividad de educación ciudadana y seguridad vial. Queremos mostrarles a los estudiantes, especialmente a quienes están próximos a comenzar a manejar, que la violencia vial es una amenaza real para los jóvenes", indicó.

Silva enfatizó además la necesidad de modificar la forma en que la sociedad se refiere a estos hechos. "Es importante hablar de violencia vial y no solamente de accidentes, porque muchos de estos siniestros no ocurren por mala suerte, sino que son consecuencia de conductas inseguras y prevenibles. La violencia vial tiene un impacto emocional, cultural, económico y laboral que afecta a las víctimas, sus familias y todo su entorno", sostuvo.

El representante de Fundación Emilia valoró la oportunidad de volver a Punta Arenas en el marco de esta alianza y abordar con los jóvenes el impacto de la Ley Emilia y la importancia de fortalecer una cultura de responsabilidad en las calles.

Por su parte, el gerente general de Cervecería Austral, Felipe Covarrubias, reafirmó el compromiso de la empresa con esta iniciativa, especialmente en la entrega de un mensaje preventivo a las nuevas generaciones. "Como empresa magallánica, queremos, un año más, junto a la Municipalidad y Fundación Emilia, apoyar la entrega de un mensaje dirigido principalmente a los jóvenes de distintos liceos de la ciudad. Es un mensaje muy claro: el alcohol y el volante no van juntos", afirmó.

Covarrubias agregó que es fundamental que quienes comienzan a conducir comprendan la responsabilidad que implica esta nueva etapa. "Queremos que reciban este mensaje de una manera cercana y sensible, entendiendo la relevancia que tiene el cuidado de la vida y la responsabilidad que todos tenemos cuando compartimos las calles", señaló.

Los propios estudiantes participantes valoraron la realización de la jornada. Cristóbal Henríquez, alumno de 4° Medio B del Liceo Contardi, destacó la necesidad de abordar estas temáticas durante la juventud. "Creo que es algo necesario e importante, sobre todo a la edad en que nos encontramos. Es un tema que muchas veces no se aborda lo suficiente entre los jóvenes y, en una etapa en que uno quiere sobresalir o demostrar ciertas cosas frente a los demás, es aún más importante conversarlo y tomar conciencia", expresó.

En tanto, Victoria Mercado, también estudiante de 4° Medio B del Liceo Contardi, resaltó que la actividad llega en una etapa clave para los asistentes. "Me parece muy bien que se realice especialmente a esta edad, porque muchas personas están comenzando a manejar. Es muy importante generar conciencia y que todos conozcamos los riesgos a los que nos exponemos con una conducta irresponsable. Ojalá que, al saber las consecuencias, podamos evitar estas situaciones", manifestó.

La actividad forma parte del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Punta Arenas, Fundación Emilia y Cervecería Austral para fortalecer la educación vial y prevenir hechos que pueden tener consecuencias irreparables. Entre 2021 y 2025, según las cifras expuestas durante la jornada, la comuna de Punta Arenas registró 41 personas fallecidas y 362 lesionados gravísimos a causa de la violencia vial.