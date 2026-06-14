Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

14 de junio de 2026

COANIQUEM LLAMA A REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR QUEMADURAS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO

​La institución advirtió sobre los riesgos asociados al uso de estufas, hervidores, líquidos calientes y guateros, especialmente en hogares con niños y niñas pequeños.

coaniquem

Con el inicio de las vacaciones de invierno, COANIQUEM realizó un llamado a padres, madres y cuidadores a reforzar las medidas de prevención para evitar quemaduras en niños y niñas. La institución advirtió que durante esta época aumenta la exposición a riesgos dentro del hogar debido al mayor uso de sistemas de calefacción y elementos que contienen agua caliente.

Según explicó la entidad, la mayoría de las quemaduras ocurre al interior de las viviendas y afecta principalmente a menores de cinco años. Estas lesiones pueden provocar hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y secuelas físicas y emocionales de largo plazo, aunque muchas de ellas son prevenibles mediante acciones de cuidado y supervisión.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran las estufas y calefactores, los hervidores y líquidos calientes, además de los guateros. COANIQUEM recomendó mantener una distancia de seguridad respecto de los equipos de calefacción, instalar barreras de protección cuando existan niños pequeños en el hogar y evitar dejar cables o recipientes calientes al alcance de los menores.

Respecto al uso de guateros, la institución aconsejó revisar periódicamente su estado, no llenarlos con agua hirviendo y retirarlos de la cama antes de que los niños se acuesten. Asimismo, recordó que los accidentes asociados a quemaduras suelen ocurrir en pocos segundos y durante actividades cotidianas.

Desde COANIQUEM enfatizaron que la supervisión permanente de los adultos sigue siendo la principal herramienta de prevención. En ese sentido, hicieron un llamado a las familias a adoptar medidas de seguridad durante las vacaciones de invierno para reducir riesgos y prevenir lesiones en niños y niñas.


Comunidad preparada en Puerto Toro

CONAF INTEGRA A PUERTO TORO EN PROGRAMA COMUNIDAD PREPARADA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SENDA Y CARABINEROS REFUERZAN ESTRATEGIA TOLERANCIA CERO EN MAGALLANES

Leer Más

​La jornada de trabajo permitió fortalecer la coordinación entre ambas instituciones para potenciar los controles preventivos orientados a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas.

​La jornada de trabajo permitió fortalecer la coordinación entre ambas instituciones para potenciar los controles preventivos orientados a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas.

TOLERANCIA CERO
nuestrospodcast
coaniquem

COANIQUEM LLAMA A REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR QUEMADURAS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
coaniquem

COANIQUEM LLAMA A REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR QUEMADURAS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Directora de Admisión INACAP

INACAP PUNTA ARENAS REFUERZA SU DESPLIEGUE EN MAGALLANES CON OFERTA ACADÉMICA, APOYO ESTUDIANTIL Y VINCULACIÓN TERRITORIAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
insucosenda

¿QUÉ LE OCURRE AL CEREBRO CUANDO CONSUME ALCOHOL U OTRAS DROGAS? ESTUDIANTES DEL INSUCO APRENDIERON DE MANO DE LA CIENCIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250