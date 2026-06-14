COANIQUEM LLAMA A REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR QUEMADURAS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO

Con el inicio de las vacaciones de invierno, COANIQUEM realizó un llamado a padres, madres y cuidadores a reforzar las medidas de prevención para evitar quemaduras en niños y niñas. La institución advirtió que durante esta época aumenta la exposición a riesgos dentro del hogar debido al mayor uso de sistemas de calefacción y elementos que contienen agua caliente.

Según explicó la entidad, la mayoría de las quemaduras ocurre al interior de las viviendas y afecta principalmente a menores de cinco años. Estas lesiones pueden provocar hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y secuelas físicas y emocionales de largo plazo, aunque muchas de ellas son prevenibles mediante acciones de cuidado y supervisión.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran las estufas y calefactores, los hervidores y líquidos calientes, además de los guateros. COANIQUEM recomendó mantener una distancia de seguridad respecto de los equipos de calefacción, instalar barreras de protección cuando existan niños pequeños en el hogar y evitar dejar cables o recipientes calientes al alcance de los menores.

Respecto al uso de guateros, la institución aconsejó revisar periódicamente su estado, no llenarlos con agua hirviendo y retirarlos de la cama antes de que los niños se acuesten. Asimismo, recordó que los accidentes asociados a quemaduras suelen ocurrir en pocos segundos y durante actividades cotidianas.

Desde COANIQUEM enfatizaron que la supervisión permanente de los adultos sigue siendo la principal herramienta de prevención. En ese sentido, hicieron un llamado a las familias a adoptar medidas de seguridad durante las vacaciones de invierno para reducir riesgos y prevenir lesiones en niños y niñas.

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