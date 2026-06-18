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18 de junio de 2026

SUBSECRETARIO GONZALO GUERRERO DEFENDIÓ EL PROYECTO DE REGISTRO NACIONAL DE ACTOS VANDÁLICOS Y REFORZÓ GARANTÍAS DE ANONIMATO EN DENUNCIA SEGURO

Buenos días región.

subseprevenciondelito

Una extensa conversación sostuvo este jueves el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero Valle, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó los principales lineamientos de su gestión, el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la seguridad y los alcances del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.

A 16 días de haber asumido el cargo, la autoridad destacó el proceso de adaptación y conocimiento del equipo humano de la repartición. En ese contexto, valoró la experiencia de los funcionarios de carrera y sostuvo que el trabajo en seguridad debe construirse sobre la base de políticas públicas de largo plazo.

“Hay cuestiones que son políticas de Estado y naturalmente uno tiene que valorar y construir sobre lo que hacen los distintos gobiernos, pero el gobierno en definitiva lo que señala y lo que marca son énfasis, pero en definitiva las políticas públicas son una construcción que se va desarrollando en el tiempo”, afirmó.

Guerrero resaltó además que el combate a la delincuencia requiere del trabajo conjunto entre múltiples organismos, entre ellos el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Policía Marítima, los tribunales de justicia y Gendarmería.

“Es una cuestión que es crucial. La Subsecretaría y el Ministerio de Seguridad Pública no pueden y tampoco están capacitados ni mandatados por la ley para hacer todo. Aquí necesitamos a quienes conocen de esto por larga data y quiénes son los brazos operativos”, señaló.

En ese escenario, destacó la importancia del programa Denuncia Seguro (*4242), mecanismo que permite entregar información de manera anónima para apoyar investigaciones penales.

“Lo más importante es que la ciudadanía lo sepa. Primero, invitar a que se hagan denuncias. Toda la información que entrega la persona está totalmente desambiguada de su identidad. Es totalmente anónima, es totalmente segura”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el sistema ha permitido obtener resultados concretos, señalando que “el Denuncia Seguro tiene una alta tasa de éxito” y precisó que en recientes operativos desarrollados junto a la Policía de Investigaciones, tres procedimientos tuvieron origen en información entregada mediante este canal. También mencionó el reciente desbaratamiento de una red de explotación sexual en Iquique, cuya investigación se inició a partir de una denuncia anónima.

Respecto del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, Guerrero enfatizó que la iniciativa no contempla una doble sanción para quienes sean condenados.

“Este proyecto de ley lo quiero ser muy categórico. No establece una doble sanción. Aquí no estamos hablando de que van a haber dos sanciones a una persona que cometió un acto vandálico, sino que simplemente se está colocando un efecto adicional”, explicó.

La autoridad comparó la iniciativa con otros registros existentes, como el de inhabilidades para condenados por delitos sexuales y el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, asegurando que se trata de mecanismos ya conocidos por el ordenamiento jurídico.

“Nosotros creemos que sí merece reproche. No puede ser que una persona que, por ejemplo, por una incivilidad sea condenada a pagar una multa y no pase nada”, indicó.

Consultado sobre si estas medidas podrían aplicarse también a autoridades y representantes públicos, Guerrero fue enfático al señalar que la ley debe regir para todos por igual.

“Frente a la ley la verdad somos todos iguales. Y eso es la regla que nosotros vamos a man



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