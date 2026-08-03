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3 de agosto de 2026

FAMILIAS PINTARON SUS BOLSAS REUTILIZABLES EN PUNTA ARENAS

Con diversos colores, brillos y pompones fueron intervenidas más de 40 bolsas de género en el lanzamiento de la Campaña 100 acciones por la Naturaleza.

Pinta tu bolsa grupal

​Este sábado 1 de agosto se realizó en Zona Austral el lanzamiento de la Campaña 100 acciones por la naturaleza del Ministerio del Medio Ambiente. La iniciativa invitó a las familias a intervenir bolsas de género y sumarse a otras actividades de educación ambiental disponibles en el sitio web 100accionesporlanaturaleza.mma.gob.cl

Dentro de las actividades se encuentran limpiezas del borde costero, talleres de compostaje, reciclaje, jornadas de avistamiento de aves, iniciativas para público infantil, entre muchas otras.

El Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld explicó que “hoy vivimos una experiencia de educación ambiental y recreativa para las familias en el marco de la Campaña 100 acciones por la naturaleza. Asistieron familias con sus niños y también adultos mayores que pintaron bolsas ecológicas y las decoraron con diversos elementos que teníamos disponibles. Este lunes 3 de agosto se conmemora el aniversario de la Ley “Chao Bolsas Plásticas”, así que le estamos recordando a la comunidad sobre esta normativa que prohíbe la entrega de bolsas plásticas al comercio en todo el país”, indicó Rosenfeld.

Por su parte, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo destacó que “a través de las expresiones artísticas, no solo promovemos la creatividad, sino que también impulsamos una cultura de cuidado ambiental y consumo responsable, en este caso el uso de bolsas reutilizables. Además, convocamos en esta iniciativa a quienes mañana se podrían convertir en guardianes de nuestro entorno”.

Claudia Melipillán llegó con sus hijas y sobrinas a Zona Austral. "Me encantó la actividad, mis hijas vieron la invitación por redes sociales y estaban ansiosas por llegar al día de pintar sus bolsitas. Fue un espacio seguro, con materiales que fueron seguros y atractivos, lo mejor, es que sabemos la usarán para lo que sea, y saben que el diseño les pertenece".

Cada participante se llevó su bolsa intervenida y además participaron en un sorteo donde pudieron llevarse entradas al Cine Star de Zona Franca y diversos libros de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.

Para finalizar, la autoridad ambiental invitó a organizaciones e instituciones que trabajan en biodiversidad y educación ambiental a que se sumen a la Campaña 100 acciones por la naturaleza e inscriban sus actividades escribiendo un correo a [email protected]

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