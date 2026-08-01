DÍA DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS: DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL MONITOREO Y LA GESTIÓN COLABORATIVA EN MAGALLANES

En el Día de las Áreas Marinas Protegidas, WCS Chile destacó la importancia de fortalecer el monitoreo, la participación de las comunidades y la gestión colaborativa para avanzar en una conservación efectiva de los ecosistemas marinos. En Chile, estas áreas abarcan más de 1,4 millones de kilómetros cuadrados y protegen más del 54% de la Zona Económica Exclusiva del país.

En la Región de Magallanes, las áreas marinas protegidas cumplen un rol clave en la conservación de ecosistemas australes. Entre ellas se encuentran el Parque Marino Francisco Coloane y el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Seno Almirantazgo, espacios que albergan una alta diversidad de especies y ecosistemas marinos.

La directora de Gestión Programática de WCS Chile, Catherine Dougnac, señaló que la protección de estos territorios requiere el trabajo conjunto de instituciones públicas, comunidades locales y otros usuarios del mar, especialmente considerando la dificultad de mantener una presencia permanente en zonas de gran extensión. En esa línea, destacó que herramientas como el monitoreo participativo y el uso de tecnología satelital permiten fortalecer la gestión y mejorar la toma de decisiones.

Desde WCS Chile también indicaron que han colaborado en el desarrollo de instrumentos de gestión para las áreas de conservación Francisco Coloane y Seno Almirantazgo mediante procesos participativos, impulsando iniciativas como la observación responsable de fauna marina, la reducción de residuos, el fortalecimiento de capacidades para la conservación y programas de monitoreo junto a actores del territorio. La organización afirmó que el desafío es avanzar hacia una gestión que combine conservación, gobernanza y participación para asegurar la protección de estos ecosistemas en el largo plazo.