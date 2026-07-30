MOP, MINVU Y VECINOS IDENTIFICAN SOLUCIONES A INUNDACIÓN DE PREDIOS EN BARRANCO AMARILLO

Cursos de agua pasando al costado de antiguas viviendas, patios interiores inundados de forma permanente y construcciones deterioradas por los efectos del agua, son las problemáticas que un grupo de vecinos y vecinas de Barranco Amarillo sufren en sus propiedades debido a las sucesivas alteraciones por parte de privados de un curso de agua existente.

Lo anterior fue verificado en terreno por el Seremi Minvu Rodolfo Guajardo Barría, el jefe del Departamento Técnico del Serviu, Carlos Ríos Torres y del Director Regional de Obras Hidráulicas del MOP, Jorge Martinic García, quienes fueron contactados por la presidenta de la Junta de vecinos del sector, Ana Díaz Soto, para gestionar una solución transitoria mientras se construye una canalización definitiva de estas aguas.

“Teníamos un cabal conocimiento de las problemáticas de los vecinos de calle Juan Glavic, ya que nos había tocado como Seremi revisar estos puntos en los días de mayor cantidad de lluvias en la ciudad observando en el sector que al momento de desbordarse este riachuelo, se generaba un problema de inundación a los vecinos. Por lo tanto, hoy día en la visita a terreno lo que se hizo fue constatar las posibles soluciones que tenemos a mano y en base a esas soluciones vamos a actuar a través de un canal de emergencia para poder evacuar las aguas que vienen desde la parte superior de esta calle y con eso evitar inundaciones ante posibles fenómenos de precipitaciones intensas”, informó el Seremi Rodolfo Guajardo Barría.

La presidenta de la Junta de vecinos, señaló estar en conocimiento de un proyecto en elaboración por parte del Mop, por lo que al iniciar el presente Gobierno retomó las gestiones con el Seremi de la cartera y su par del Minvu.

“Para nosotros la problemática más compleja es el desborde del río, que siempre pasa cuando llueve y ha ido en aumento, cada vez más se ha ido inundando el sector de abajo acá. Son varias familias que se han afectado. Además de eso, nosotros llevamos alrededor de 30 años, pidiendo la canalización de este río. El proyecto primero se detuvo por la pandemia. Los vecinos que se sentaron encima del cauce del río, no tienen ningún problema en salirse voluntariamente para que puedan hacer el proyecto”, indicó la dirigenta.

La comitiva ingresó hasta el predio de la vecina Jéssica Vera Gallardo, examinando la alternativa de generar una excavación que permita desviar el escurrimiento de las aguas hasta un canal próximo a un costado de la calle Juan Glavic.