MINVU INICIÓ OBRA DETONANTE DEL PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES EN VILLA DOROTEA

La formulación del proyecto se originó en la etapa de diagnóstico del Programa para Pequeñas Localidades a solicitud de la propia comunidad ante la deficiente cobertura de la iluminación pública existente en Villa Dorotea, poblado fronterizo perteneciente a la comuna de Natales.

Respecto al impacto de esta obra y los alcances del Programa Para Pequeñas Localidades, el Seremi Rodolfo Guajardo Barría señaló “Esto no solamente es un tema urbanístico, sino que también es un tema de seguridad. Una de las cosas que nos ha pedido el presidente José Antonio Kast y nuestro ministro Ivan Poduje, es estar en las localidades más alejadas y que han sido por muchos años postergadas. Entonces, es de mi voluntad no solamente ver los temas en Dorotea, los temas que tenemos en la Provincia de Última Esperanza con Torres del Paine, sino que también empezar a ver de qué manera podemos llegar efectivamente con todo el aparataje del Estado a localidades tan olvidadas y distantes como Puerto Edén”.

El proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de alumbrado público de Villa Dorotea, extendiendo la red existente con nuevos postes y luminarias en sectores que no contaban con iluminación y el recambio del equipamiento eléctrico por tecnología Led, lo que optimizará el uso de la energía, la operación y mantención del sistema intervenido.

La obra fue adjudicada a la empresa contratista Ingeniería y soluciones energéticas y Selco Sur, actuando como unidad técnica la Ilustre Municipalidad de Natales.

La Alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde destacó “Con estos recursos empezamos a ejecutar esta que es la primera obra detonante, que los vecinos esperaban hace bastante tiempo. Así que, felices, seguimos proyectando el trabajo en Dorotea, avanzando y concretando las obras que los vecinos ya tienen diseñadas, tienen planificadas y otras que nos permitimos soñar junto a ellos para avanzar rápidamente en consolidar esta localidad de Dorotea para surgir y avanzar y que se sientan parte activa del desarrollo de la comuna”.

Las partidas de la obra y el desarrollo de las demás iniciativas formuladas para Villa Dorotea fueron informadas a las vecinas y vecinos por el Seremi Rodolfo Guajardo y el equipo de profesionales a cargo de la implementación del Programa para Pequeñas Localidades.

Respecto a los beneficios del proyecto para la calidad de vida de los residentes, la presidenta de la junta de vecinos de Villa Dorotea, Milena Pérez, expresó “Estamos muy contentos y orgullosos de que hoy día se dé inicio a esto y obviamente contentos de que van a seguir haciendo más proyectos, nuestra plaza para nuestros niños y jóvenes que están ilusionados igual con quizás una cancha, para que los jóvenes sigan acá y no se nos vayan porque la verdad es que queremos seguir haciendo patria. Y que se vea cada vez más lindo el ingreso a nuestro país, es la idea que sea una linda postal Dorotea”.