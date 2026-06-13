PUERTO NATALES IMPULSA TALLER DE INVIERNO QUE UNE PATRIMONIO Y FORMACIÓN MUSICAL PARA NIÑOS Y JÓVENES

El Museo Histórico Municipal de Puerto Natales y la Fundación Artes de la Patagonia Austral anunciaron la realización del Taller de Invierno "Entre Museo y Cuerdas: Patrimonio, Música y Comunidad", una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la cultura y la formación artística durante las vacaciones de invierno. El programa se desarrollará entre el 30 de junio y el 17 de julio de 2026.

La propuesta fue definida tras una reunión de coordinación entre la directora del Museo Histórico Municipal de Puerto Natales, Alejandra Yáñez Riquelme, y el presidente de la Fundación Artes de la Patagonia Austral, Ignacio Morales Chaval. El proyecto contempla actividades dirigidas a niños, niñas y jóvenes de la comuna que permanecerán en la ciudad durante el receso escolar.

Durante tres semanas, los participantes podrán acercarse al aprendizaje de instrumentos de cuerda frotada como violín, viola, violoncello y contrabajo. Las actividades se realizarán en un espacio patrimonial, buscando combinar experiencias de formación musical con el conocimiento y valoración del patrimonio local.

Desde las instituciones organizadoras destacaron que la iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación artística y promover el uso de espacios culturales como lugares de encuentro y aprendizaje para la comunidad. Asimismo, señalaron que el proyecto permitirá acercar nuevas experiencias culturales a las futuras generaciones de Puerto Natales.

Además de su componente educativo, el taller busca contribuir a la programación cultural de invierno en la comuna y fortalecer el trabajo colaborativo entre organizaciones vinculadas al desarrollo cultural y comunitario del territorio.

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