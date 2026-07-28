JOVENES EN REINSERCIÓN REVELAN SU CREATIVIDAD EN CIERRE DE PROGRAMA "LIBERANDO TALENTO"

En una emotiva ceremonia realizada en el gimnasio del Centro de Cumplimiento Juvenil IP IRC - dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes - se oficializó el cierre del taller del Programa liberando talento 2026, instancia de formación artística musical implementada por Escuelas de Rock y Música Popular, pertenecientes al Consejo de Fomento de la Música Nacional, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Durante 5 jornadas los profesionales de Liberando Talento interactuaron los jóvenes en reinserción que participaron activamente en la creación de canciones originales, desde la escritura de letras hasta la grabación y producción musical, en un proceso colaborativo.

La ceremonia de cierre contó con la presencia del Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández; de Las Culturas, el Arte y Patrimonios, Rodrigo Bravo, además del director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel. Como invitados estuvieron presentes la Defensora Penal Pública Regional Verónica Yáñez, además de efectivos de Gendarmería y funcionarios de reinserción.

Liberando Talento es el primer programa especializado nacido al alero de las Escuelas de Rock y Música Popular del Ministerio de las Culturas, cuyo objetivo es trabajar en centros de cumplimiento juvenil del Servicio de Reinserción Social Juvenil. A través de la llamada "Aula Inteligencia", se enseña la música como un factor de identidad y de expresión para jóvenes que, privados de libertad, encuentran en esta experiencia un espacio de libertad.

"Estamos convencidos del impacto de las artes en la vida de las personas. La intervención que el programa Liberando Talento ha llevado a cabo en el Centro de Cumplimiento Juvenil de Río Los Ciervos nos permite confirmar que, a través de las expresiones artísticas, y en este caso la música, es posible generar mejores condiciones de vida y recurrir a ella como una herramienta para la reinserción social. Esta es una iniciativa sumamente valorable, ya que cumple a cabalidad con nuestros objetivos de inclusión, promoción y resguardo del derecho a la participación y el acceso a la cultura y las artes para todos", destacó Rodrigo Bravo, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Por su parte, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré manifestó que "lo que hemos presenciado hoy realmente nos llena de alegría y esperanza, porque vemos cómo este es uno de los programas que cala más hondo en los jóvenes que están privados de libertad y que quieren reinsertarse en la sociedad. La música despierta en ellos algo que no se consigue fácilmente, permite que tengan contacto con su ser más profundo, expresándose y provocando un cambio interno. Por eso es esencial ver que los jóvenes se llenan de esperanza y abrazan esta oportunidad".

La autoridad también agradeció desde la cartera de Justicia el gran trabajo que se hace al alero del Ministerio de las Culturas, al entregarles un programa exitoso con una experiencia programa absolutamente favorable y que marca un precedente para "entender que la reinserción es algo que sirve no sólo para los jóvenes, sino que, para toda la sociedad ya que la reinserción social también pavimenta un camino hacia mayor seguridad".

Finalmente, César Montiel, director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, destacó el trabajo coordinado con instituciones del Estado. "Nuestro servicio establece como prioridad el trabajo con el intersector, entre ellos el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, trabajo que tiene como fin promover y asegurar el derecho a la participación y al acceso a la cultura y las artes para estos jóvenes. Valoramos también profundamente el trabajo desarrollado por los músicos de Liberando Talento, quienes utilizan la creación artística y la música como herramientas socioeducativas y reparatorias fundamentales para que los jóvenes en reinserción rediseñen sus proyectos de vida, convirtiendo a este programa en un aliado clave para la intervención técnica y reinserción social efectiva de los jóvenes".

El programa Liberando Talento funciona con un equipo de cuatro profesionales que entregan conceptos musicales que luego son grabadas en un estudio armado en el Aula Inteligencia, y que termina en la producción de un videoclip. A través del Método Educativo Creativo Tatap, ideado por el músico, guitarrista y productor musical Andrés Godoy, se motiva a los adolescentes.

La jornada de cierre incluyó la entrega de diplomas y la presentación de videoclips de los jóvenes participantes, piezas musicales que incluyen parte de sus vivencias en reinserción, composiciones que contaron con el apoyo de los productores y músicos de Liberando Talento.



