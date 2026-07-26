BUSCAN MÁS POSTULACIONES DE MAGALLANES PARA LOS 100 LÍDERES MAYORES 2026

La iniciativa 100 Líderes Mayores 2026 hizo un llamado a incrementar las postulaciones desde la Región de Magallanes antes del cierre de la convocatoria, programado para este lunes 27 de julio. El programa, impulsado por Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica de Chile, distingue a personas de 75 años o más que destacan por su aporte a la sociedad.

Las postulaciones pueden ser realizadas por cualquier persona a través del sitio web oficial de la iniciativa, completando un formulario en el que se presenta la trayectoria y contribución del candidato. Posteriormente, las nominaciones serán evaluadas por un jurado integrado por representantes de distintos ámbitos del país.

Desde la organización señalaron que buscan una mayor representación de Magallanes entre los postulantes de esta edición, por lo que invitaron a la comunidad a reconocer a personas mayores que, a través de su trabajo, liderazgo o compromiso, han contribuido al desarrollo de la región.

Desde su creación en 2021, la iniciativa ha reconocido a 500 personas mayores en categorías como Ciencias y Humanidades, Cultura y Artes, Economía y Oficios Tradicionales, Labor Comunitaria y Política, y Vida Saludable y Deportes. Los seleccionados de este año serán anunciados en una edición especial de El Mercurio y en una ceremonia en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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