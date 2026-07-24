JEFE REGIONAL DE SUBDERE DICTA CLASE MAGISTRAL EN MAGÍSTER DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

El Jefe Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en Magallanes y Antártica Chilena, Javier Labrín Jofré, fue invitado a dictar una clase magistral a los estudiantes del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, en el marco del módulo sobre Gobiernos Subnacionales de la malla curricular del postgrado.



Durante su exposición, la autoridad regional abordó la gestión territorial de la Unidad Regional SUBDERE (URS) y su foco estratégico en Magallanes, orientado a acortar las brechas territoriales de la región. En este contexto, destacó la labor de asesoría técnica que la institución entrega a los municipios, así como su rol en la evaluación de la elegibilidad de proyectos y en la supervisión de la correcta inversión pública.



Asimismo, se explicó cómo SUBDERE colabora con la inversión local a través de sus distintos instrumentos, entre ellos el Programa de Mejoramiento Urbano, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.



La presentación generó especial interés entre los estudiantes al detallar las aristas del Plan de Zonas Extremas y de la Política Nacional de Zonas de Rezago, particularmente en lo relativo al Plan de Desarrollo de Puerto Edén.



El programa de Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma tiene por objetivo preparar y formar profesionales capaces de asumir posiciones de gestión pública, con especial énfasis en el desarrollo de habilidades de alta dirección institucional, además de competencias y conocimientos en gestión organizacional moderna.

