MÁS DE 180 PERSONAS PARTICIPAN EN LA III FERIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE PUERTO WILLIAMS

En una actividad que contó con una alta convocatoria escolar, se llevó a cabo la III Feria "Conozcamos a nuestros organismos de emergencias y desastres" en Puerto Williams, actividad organizada conjuntamente entre la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y Senapred.

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Fueron más de 180 personas que concurrieron a esta actividad desarrollada en el Gimnasio Naval de la capital provincial, quienes recorrieron los diferentes stands donde estuvo presente personal del propio Senapred, Carabineros, Hospital Comunitario Cristina Calderón, Policía de Investigaciones, Conaf, SAG y Armada de Chile –a través de sus unidades de Brigada Forestal, Capitanía de Puerto, Hospital Naval y Destacamento Aeronaval-.

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Al cierre del evento, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la alta participación y destacó la importancia de fortalecer la cultura preventiva, especialmente en las nuevas generaciones, para que conozcan las instituciones que integran el sistema de respuesta ante emergencias.

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"Primero, agradecer a todas las instituciones que se hicieron parte de esta actividad, agradecer también a todas las personas que llegaron a conocer a los organismos. Fueron más de 180 personas que concurrieron, así que muy contento por la convocatoria, porque pudieron interactuar con las distintas instituciones y conocer lo preparado que estamos frente a cualquier eventualidad que pudiese ocurrir, esperemos que nunca, pero tenemos que estar preparados para aquello en el futuro", manifestó la máxima autoridad provincial.

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Durante esta instancia, asistieron estudiantes de pre-kinder, kínder, primero y octavo básico, además de primero, tercero y cuarto medio del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths. Los stands, donde los alumnos fueron recibidos con charlas sobre las acciones que realizan las respectivas instituciones, incluyeron folletería, implementos utilizados frente a rescates y emergencias e incluso juegos lúdicos, como "Riesgolandia" de Senapred, una herramienta educativa que, de manera entretenida, enseña conceptos de gestión del riesgo de desastres.

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La profesora de Lengua y Literatura del mencionado establecimiento educacional, Macarena Navarrete, valoró la realización de este evento y destacó el impacto que tuvo en los estudiantes al acercarlos al trabajo de las instituciones que integran el sistema de respuesta. "Me parece maravilloso porque así los estudiantes también se acercan a lo que es la realidad, también aprenden nuevas habilidades para poder enfrentarse a cualquier desafío o cualquier situación que se pueda dar en la contingencia y, bueno, recaban harta información, también comparten con distintas instituciones, entonces, es bastante enriquecedor para ellos porque obtienen mayor información y de manera más cercana", dijo la docente.

Asimismo, enfatizó la importancia de repetir este tipo de iniciativas, considerando las características del territorio. "Sería súper bueno repetirlas, porque no solamente basta con que asistan a una charla o algo puntual, sino que tiene que ser algo que sea un aprendizaje constante en la vida de ellos", puntualizó la profesora de Enseñanza Media.

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En tanto, el estudiante de cuarto medio, Joaquín Hernández, resaltó a esta actividad como una instancia para que jóvenes conozcan el trabajo de las instituciones presentes en la provincia y se informen sobre su labor. "Es una feria donde a los estudiantes del colegio nos pueden informar harto para saber las profesiones, a qué organismo podemos pedir ayuda y para saber en qué podemos aportar a futuro".

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Por último, el estudiante secundario indicó que los stands que más llamaron su atención fueron los de la Armada y Conaf, y valoró la continuidad de este tipo de actividades: "Me gustaría que sean más continuas para que las otras generaciones sigan aprendiendo más, sigan conociendo más instituciones y así se pueda ir orientando más", concluyó.